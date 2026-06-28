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”Ne-a plăcut, dar nu mai trecem pe acolo”. Cât a plătit un turist pentru o masă în Năvodari

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 18:15
”Ne-a plăcut, dar nu mai trecem pe acolo”. Cât a plătit un turist pentru o masă în Năvodari
Cât a fost nota de plată pentru o masă luată în Năvodari / Sursa foto: Pexels / Facebook - Hai la Drum
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Prețurile de pe litoralul românesc continuă să stârnească discuții în această vară, mai ales în contextul în care costurile pentru o simplă ieșire la restaurant par să crească de la un sezon la altul. Un influencer cunoscut pe rețelele de socializare a decis să le arate urmăritorilor săi cât a plătit pentru o masă luată alături de familie și prieteni la o tavernă populară din Năvodari, iar suma finală a atras imediat atenția internauților.

Potrivit postării publicate online, grupul format din șase persoane a ales să ia masa la una dintre cele mai frecventate taverne din Mamaia Nord, amplasată chiar la intrarea pe plajă. Influencerul „Hai la drum” a povestit că experiența nu a fost lipsită de inconveniente.

Acesta a susținut că a așteptat aproximativ 30 de minute pentru a găsi o masă liberă, încă 20 de minute până la preluarea comenzii și alte 40 de minute până la servirea preparatelor. Cu toate acestea, a precizat că mâncarea a fost gustoasă și că prețurile preparatelor au fost rezonabile pentru un local atât de căutat.

Cât a costat o masă la o tavernă din Năvodari

Pe masă au ajuns mai multe preparate, printre care o porție de calamar umplut cu feta, doradă de mare, suvlaki de pui, gyros de pui și suvlaki de miel. Comanda a inclus și sos tzatziki, pita, un cocktail, o sticlă de vin, un suc, două limonade, cinci sticle de apă, două beri și o apă plată.

La final, nota de plată pentru consumație a ajuns la 974 de lei. Pe lângă această sumă, grupul a lăsat și un bacșiș de 110 lei, astfel că totalul achitat s-a ridicat la 1.084 de lei.

„Ne-a plăcut, dar nu mai trecem pe acolo!😂🙈
Am fost aseară, cu niște prieteni, la una dintre cele mai ,,asaltate,, taverne din Năvodari (Mamaia Nord), situată chiar la intrarea pe plajă: Stefanos. Am așteptat aproape o jumătate de oră până am găsit o masă liberă, 20 de minute până ni s-a luat comanda și alte 40 de minute până a sosit mâncarea. Mâncarea bună, nimic de zis, la prețuri relativ rezonabile pentru un astfel de loc, dar băutura, sincer, mi s-a părut de scumpă. Ca bonus, în timp ce mâncam, s-a luat și curentul timp de 1 minut… Da, zona are numeroase probleme de infrastructură și nu numai…
După o asemenea experiență, chiar mi-e frică să mai încerc ceva „de fițe” cum numesc unii astfel de locuri!”, se arată în descrierea postării.

Sursa foto: Facebook / Hai la Drum

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