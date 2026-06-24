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Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!

De: Anca Chihaie 24/06/2026 | 20:03
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!
Beach, Please! cazări
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Cererea pentru cazare pe litoralul românesc a început să crească accelerat pentru perioada festivalului Beach, Please! 2026, programat să aibă loc la Costinești între 8 și 12 iulie. Interesul ridicat pentru eveniment a dus deja la modificări vizibile ale tarifelor în unitățile de cazare din stațiune, unde proprietarii ajustează prețurile în funcție de afluxul estimat de participanți.

Festivalul Beach, Please! Festival 2026 este considerat unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din regiune, atrăgând anual zeci de mii de tineri. Această popularitate are un impact direct asupra pieței de cazare locale, mai ales în perioada de vârf, când stațiunea Costinești devine aproape complet ocupată.

Cât a ajuns să coste o noapte la Costinești în perioada festivalului

Pentru intervalul festivalului, multe unități de cazare raportează deja tarife semnificativ mai mari decât în restul sezonului estival. Dacă în mod obișnuit o cameră dublă poate fi închiriată la prețuri moderate, în zilele festivalului aceleași spații ajung să coste de câteva ori mai mult, în funcție de poziționare, facilități și gradul de ocupare. Diferențele de preț sunt vizibile atât în hoteluri și pensiuni, cât și în apartamentele închiriate în regim hotelier.

În unele cazuri, pentru un sejur complet de cinci nopți, costurile cumulate depășesc cu ușurință nivelul obișnuit al sezonului de vară. Zonele apropiate de plajă sau de perimetrul principal al festivalului sunt cele mai afectate de creșterile de preț, întrucât cererea este mult mai ridicată, iar disponibilitatea este limitată. Chiar și opțiunile considerate accesibile, precum campingurile sau spațiile de cazare simple, înregistrează majorări în perioada respectivă.

În multe cazuri, o cameră pentru două persoane, pe durata celor cinci nopți din intervalul festivalului, a ajuns să coste în jur de 3.000 de lei, mai ales în zonele apropiate de plajă sau de perimetrul principal al festivalului. Există și oferte ceva mai accesibile, însă acestea pornesc frecvent de la aproximativ 2.000–2.500 de lei pentru un sejur similar, în special în pensiuni, apartamente sau camere mai simple.

Foto: social media

Pe de altă parte, pentru grupuri mai mari sau pentru proprietăți închiriate integral, sumele cresc semnificativ, existând vile care ajung la costuri totale foarte ridicate pentru întreaga perioadă. În unele cazuri, astfel de proprietăți premium pot depăși chiar și 50.000 de lei pentru întregul sejur al festivalului, în special dacă sunt situate foarte aproape de zona de desfășurare a evenimentului.

Foto: social media

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