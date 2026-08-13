Acasă » Știri » Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV

Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 07:45
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte Furnicuțele de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Recent, Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea. Acesta a anunțat că după o pauză de doar câteva luni revine pe micile ecrane. De data aceasta, soțul Andrei a decis să schimbe postul de televiziune, iar fanii îl vor putea vedea din toamnă la Antena 1. Cătălin Măruță a semnat cu concurența și se pare că este plătit mai bine ca la Pro TV.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026.

Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1

Cătălin Măruță se pare că nu poate să stea prea departe de lumina reflectoarelor. După doar câteva luni de pauză, acesta a anunțat recent că revine pe micile ecrane. De data aceasta, a mers la concurență și a semnat cu Antena 1. Fanii îl vor putea revedea din toamnă la cârma emisiunii „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, este anunțul făcut de Cătălin Măruță.

Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1

Ei bine, se pare că prezentatorul TV s-a ales de data aceasta cu un contract mai avantajos. Conform speculațiilor din presă, la Pro TV acesta ar fi încasat lunar un salariu de 12.000 de euro. Însă, se pare că Antena 1 a trebuit să vină cu o ofertă mai generoasă pentru a-l convinge să se întoarcă în televiziune.

Mai exact, conform speculațiilor apărute, salariul lui Cătălin Măruță de la Antena 1 o să fie ceva mai mare, în jurul sumei de 15.000 de euro.

 

CITEȘTE ȘI:

Reacția lui Mircea Badea după transferul lui Cătălin Măruță la Antena 1. „Acum se pune că sunt coleg de trust?”

Ce va face Denise Rifai, după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la Furnicuțele. Rămâne sau nu la Antena 1?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Știri
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV
Știri
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir…
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Mediafax
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Mediafax
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
Click.ro
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente,...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți ...
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți lipsa
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” ...
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în ...
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în căsătorie
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația ...
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!
Vezi toate știrile