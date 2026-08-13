Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV

Recent, Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea. Acesta a anunțat că după o pauză de doar câteva luni revine pe micile ecrane. De data aceasta, soțul Andrei a decis să schimbe postul de televiziune, iar fanii îl vor putea vedea din toamnă la Antena 1. Cătălin Măruță a semnat cu concurența și se pare că este plătit mai bine ca la Pro TV.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026.

Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1

Cătălin Măruță se pare că nu poate să stea prea departe de lumina reflectoarelor. După doar câteva luni de pauză, acesta a anunțat recent că revine pe micile ecrane. De data aceasta, a mers la concurență și a semnat cu Antena 1. Fanii îl vor putea revedea din toamnă la cârma emisiunii „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele. Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, este anunțul făcut de Cătălin Măruță.

Ei bine, se pare că prezentatorul TV s-a ales de data aceasta cu un contract mai avantajos. Conform speculațiilor din presă, la Pro TV acesta ar fi încasat lunar un salariu de 12.000 de euro. Însă, se pare că Antena 1 a trebuit să vină cu o ofertă mai generoasă pentru a-l convinge să se întoarcă în televiziune.

Mai exact, conform speculațiilor apărute, salariul lui Cătălin Măruță de la Antena 1 o să fie ceva mai mare, în jurul sumei de 15.000 de euro.

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