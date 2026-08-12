Reacția lui Mircea Badea după transferul lui Cătălin Măruță la Antena 1. „Acum se pune că sunt coleg de trust?”

Mircea Badea a dat drumul la ironii imediat după bomba momentului din televiziune: Cătălin Măruță vine la Antena 1! Dacă prezentatorul își pregătește revenirea pe sticlă după 18 ani de Pro TV, Badea i-a făcut deja „primirea” în trust. Și n-a fost deloc una cu flori și covor roșu!

Vestea că Măruță va conduce din toamnă „Furnicuțele” a făcut rapid turul televiziunilor, iar reacția lui Mircea Badea n-a întârziat. Realizatorul de la Antena 3 CNN a distribuit informația pe Instagram și a lăsat în urmă o replică ce a stârnit imediat reacții. Fără introduceri pompoase, fără felicitări și fără declarații siropoase. soțul lui Carmen Brumă a ales varianta pe care o știe cel mai bine: ironia.

„Acum se pune că sunt „coleg de trust” cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

Mircea Badea face glume, Măruță își pregătește revenirea în forță

În timp ce Badea își permite glume pe seama noului său coleg de trust, Cătălin Măruță își pregătește revenirea în forță la televizor. Prezentatorul a plecat de la Pro TV după 18 ani și a ales Antena 1 pentru următorul capitol profesional. Din toamnă, el va prelua „Furnicuțele”, emisiune care a fost prezentată anterior de Denise Rifai.

Mutarea este cu atât mai interesantă cu cât prezentatorul a avut o perioadă de pauză după despărțirea de „La Măruță”. Măruță a dezvăluit ce l-a făcut să accepte oferta Antenei 1. El a recunoscut că mesajele primite de la oamenii care îl întrebau când se întoarce pe micul ecran au contat enorm.

Ce l-a făcut să accepte oferta Antenei 1

Practic, Măruță a simțit că publicul încă își dorește să-l vadă la televizor, iar „Furnicuțele” a apărut exact într-un moment în care era pregătit pentru un nou început.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la „La Măruță’ după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!’, a explicat Cătălin Măruță.

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