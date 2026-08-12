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ANAF îți poate pune poprire pe cont după 15 zile. Ce trebuie să faci dacă primești somație

De: David Ioan 12/08/2026 | 18:19
ANAF îți poate pune poprire pe cont după 15 zile. Ce trebuie să faci dacă primești somație
ANAF îți poate pune poprire pe cont după 15 zile. Ce trebuie să faci dacă primești somație
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Un cont bancar blocat de ANAF poate părea o măsură apărută brusc, mai ales când contribuabilul nu a urmărit mesajele transmise de autorități. În realitate, poprirea pentru datorii fiscale este o etapă din procedura de executare silită, iar Codul de procedură fiscală stabilește clar pașii care trebuie parcurși înainte ca această măsură să fie aplicată.

Una dintre confuziile frecvente apare între mesajele de informare primite de contribuabil și somația fiscală. O alertă privind existența unei obligații restante nu înseamnă automat că s-a instituit poprirea. Documentul care marchează începutul executării silite este somația, iar de la momentul comunicării ei începe să curgă un termen esențial pentru contribuabil.

ANAF îți poate pune poprire pe cont după 15 zile

Codul de procedură fiscală prevede că executarea silită debutează prin comunicarea somației. Dacă datoria nu este achitată în termen de 15 zile de la acest moment, organul fiscal poate continua procedura.

Un mesaj de avertizare privind o sumă de plată nu trebuie confundat cu actul care declanșează executarea silită. Contribuabilul poate afla despre o obligație fiscală prin intermediul serviciilor electronice ale ANAF sau prin documente trimise de instituție, însă simpla informare nu echivalează cu înființarea popririi.

Somația are un statut juridic distinct. Ea trebuie să includă numărul dosarului de executare, suma datorată, termenul de plată și consecințele neachitării. Documentul este însoțit de titlul executoriu emis de organul fiscal. Dacă ai primit doar o informare, nu înseamnă că poprirea a fost instituită. Dacă ai primit somația și titlul executoriu, procedura de executare silită a început deja, chiar dacă banii nu au fost încă blocați.

Termenul de 15 zile de la comunicarea somației este perioada în care contribuabilul poate achita debitul sau poate notifica ANAF cu privire la intenția de a intra în procedura de mediere. Dacă situația nu este rezolvată, executarea silită continuă.

Afirmația „ANAF mi-a pus poprire fără să mă anunțe” trebuie analizată în funcție de documentele comunicate și de modul în care au fost transmise. Din punct de vedere juridic, relevant este dacă somația a fost comunicată conform regulilor, nu dacă persoana a observat sau nu o alertă electronică.

După expirarea termenului legal, ANAF poate aplica alte măsuri de executare, inclusiv poprirea sumelor datorate contribuabilului de terți, cum ar fi disponibilitățile din conturile bancare.

Codul de procedură fiscală permite poprirea veniturilor și a sumelor din conturi, în lei sau valută. Pentru poprirea veniturilor, ANAF transmite o adresă terțului poprit, iar debitorul este informat despre măsură.

Ce trebuie să faci dacă primești somație

În cazul conturilor bancare, terțul poprit este banca, iar poprirea se consideră înființată din momentul în care instituția primește adresa. Banca trebuie să înregistreze ziua și ora primirii, motiv pentru care efectele pot fi vizibile foarte rapid.

Somația nu este un simplu avertisment trimis înainte de executare. Ea reprezintă chiar începutul executării silite. După cele 15 zile, dacă debitul nu este achitat, ANAF poate continua procedura prin poprire. Succesiunea este simplă: datorie fiscală exigibilă, titlu executoriu, somație, termen legal, apoi măsuri de executare.

Este important ca verificările să fie făcute la momentul primirii somației, nu abia când cardul nu mai funcționează. Somația indică faptul că procedura a început și că există un interval în care contribuabilul poate acționa.

Există reguli speciale pentru salarii și pensii. Veniturile salariale, pensiile și anumite indemnizații sunt urmărite doar în condițiile Codului de procedură civilă. Există și categorii de sume protejate, cum ar fi anumite finanțări nerambursabile, care nu pot fi executate prin poprire.

Dacă apare o poprire, primul pas este verificarea actelor fiscale care au stat la baza măsurii și a datei comunicării lor. Somația trebuie să indice suma pentru care a început executarea, iar documentele trebuie să permită identificarea debitului și a titlului executoriu.

Alerta informativă atrage atenția asupra unei obligații, somația marchează începutul executării silite, iar poprirea este o măsură aplicată ulterior dacă datoria nu este stinsă. Regula generală este că ANAF trebuie să comunice somația și să respecte termenul legal înainte de a continua executarea prin poprire, iar această somație nu trebuie confundată cu o simplă notificare electronică.

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