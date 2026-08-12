Ce va face Denise Rifai, după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la Furnicuțele. Rămâne sau nu la Antena 1?

Denise Rifai a fost înlocuită de Cătălin Măruță, cel care, începând din toamnă, va prezenta emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. Cei doi au anunțat simultan atât plecare, cât și venirea de la cârma emisiunii, iar prezentatoarea a dezvăluit ce va face în continuarea, dacă rămâne sau nu în trust.

Miercuri, 12 august, Denise Rifai și-a anunțat plecarea din echipa emisiunii „Furnicuțele”. Locul i-a fost predat lui Cătălin Măruță, care, la rândul său și-a informat comunitatea de începerea celui mai recent proiect din viața lui (vezi AICI)

Rămâne sau nu Denise Rifai la Antena 1?

Într-un mesaj pe social media, Denise Rifai a mărturisit că, deși a fost înlăturată de lângă „Furnicuțe”, își va continua colaborarea cu Antena Group. Prezentatoarea a subliniat că, alături de echipa în care a intrat în urmă cu jumătate de an, este pregătită să pornească la drum spre un nou proiect și o altă provocare profesională.

Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi. Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a spus Denise Rifai.

Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce a semnat cu Antena 1. A înlocuit-o pe Denise Rifai la „Furnicuțele”

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