De necrezut. Șoferul care a provocat accidentul din Brașov are o poveste de viață impresionantă. De ce a fost considerat erou

Șoferul care a provocat tragedia din centrul Brașovului, în urma căreia două persoane și-au pierdut viața, a fost considerat un erou în urmă cu câțiva ani. Gestul său a impresionat numeroase persoane la acel moment, iar povestea lui a fost relatată pe larg. Astăzi, însă, numele său este legat de un accident cumplit produs în centrul orașului.

Bărbatul care a provocat accidentul din Brașov are o poveste de viață impresionantă. În urmă cu aproximativ 11 ani, el a salvat un turist de la înec, pe plaja din Neptun. Fapta sa a atras atenția publicului și i-a adus aprecierea celor care au aflat despre intervenția sa.

Două persoane au murit în urma accidentului

Marți seară, în jurul orei 21:00, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost implicat într-un accident grav pe strada Mureșenilor din Brașov. Acesta ar fi pierdut controlul autoturismului în apropierea unui sens giratoriu. Mașina a urcat pe spațiul verde, apoi a ajuns pe trotuar și a lovit trei pietoni.

Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Două dintre victime au murit, iar cea de-a treia a fost grav rănită. Cei trei pietoni erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț.

Șoferul a ajuns și el la spital, iar potrivit unor surse Digi24, acesta ar fi suferit o criză de epilepsie în timp ce se afla la volan. Anchetatorii iau în calcul o posibilă cauză medicală și încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului. Bărbatul a fost testat pentru alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a determina cauza exactă a tragediei.

„În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime”, au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

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