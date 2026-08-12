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Larisa Uță, pe patul de spital. Fosta concurentă de la Survivor va intra în operație: „Este un moment foarte greu”

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 14:29
Larisa Uță s-a operat / Sursa foto: Instagram
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Larisa Uță trece printr-un moment dificil și a anunțat că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Fosta concurentă de la „Survivor” a ales să vorbească despre situația prin care trece abia acum, după ce până în prezent a preferat să păstreze discreția în privința problemelor sale de sănătate.

Larisa Uță a apărut vizibil emoționată pe rețelele de socializare și a vorbit despre perioada complicată pe care o traversează. Vedeta nu a oferit detalii despre diagnosticul său sau despre motivul pentru care are nevoie de operație, însă a transmis că este un moment important și dificil pentru ea.

Fosta participantă la „Survivor” a folosit această ocazie pentru a le transmite urmăritorilor un mesaj despre cât de important este să își acorde atenție și să nu își neglijeze propria sănătate. Larisa Uță a subliniat că oamenii obișnuiesc să fie atenți la nevoile celor din jur și să ofere sprijin, empatie și bunătate, uitând uneori să facă același lucru pentru ei înșiși.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă. se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Larisa Uță, îndemn pentru urmăritoarele sale

De asemenea, aceasta le-a îndemnat pe femeile care o urmăresc să meargă periodic la medic și să își facă investigațiile necesare la timp. În opinia sa, prevenția și grija față de propria persoană nu ar trebui amânate.

Larisa Uță a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături după participarea la „Survivor” și care au continuat să o susțină. Momentul în care a ales să vorbească despre problemele sale a fost unul încărcat de emoție, iar fosta concurentă speră ca experiența prin care trece să îi determine și pe alții să acorde mai multă atenție sănătății lor.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a mai spus aceasta.

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