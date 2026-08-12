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Un proprietar și-a închiriat apartamentul pentru 3 nopți. Ce a descoperit, după plecarea turiștilor

De: Denisa Crăciun 12/08/2026 | 14:50
Un proprietar și-a închiriat apartamentul pentru 3 nopți. Ce a descoperit, după plecarea turiștilor
Apartament devastat de turiști în Italia/ sursa foto: Observator
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O proprietară din Italia și-a închiriat apartamentul pentru trei nopți. Cei doi turiști i-au trimis dovada plății femeii, însă ea nu a primit niciun ban. Dezamăgirea cea mai mare a fost după plecarea lor, atunci când a văzut că locuința ei era devastată.

Elena Carlotta Tonnellotto este proprietara unui apartament din Bassano del Grappa, Italia. Aceasta a pus locuința pe mai multe platforme, iar cei doi turiști ar fi contactat-o după ce i-au găsit numărul pe Google.

Ea a primit chitanța potrivit căreia cei doi turiști ar fi plătit suma cerută, însă nu primise, de fapt, nimic. Mai mult decât atât, la plecare, ar fi descoperit că în apartament au fost cazate în jur de 30 de persoane care au distrus apartamentul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a descoperit proprietara după plecarea turiștilor

Proprietara i-a denunțat pentru înșelăciune și distrugere pe cei doi tineri care prezentaseră ordin de plată fals. Elena Carlotta Tonnellotto ar fi descoperit după plecarea turiștilor mucuri de țigară peste tot și mâncare lăsată în pat. În plus, potrivit vecinilor, în apartament s-ar fi cazat în jur de 30 de persoane, de fapt.

Spuseseră că sunt două persoane, dar în apartament ar fi intrat aproximativ 30 de persoane. Mi-au lăsat casa devastată. Și apoi am descoperit că, potrivit vecinilor, în apartamentul meu erau aproximativ treizeci de persoane, a transmis proprietara pentru FanPage.

Turiștii ar fi găsit numărul de telefon al proprietarei pe internet, ar fi contactat-o să o întrebe dacă are apartamentul disponibil. Aceasta le-a transmis suma pe care o cere, iar în câteva minute i-ar fi făcut transferul. Numai că Elena nu ar fi primit nici până acum banii.

Sunt pe diverse platforme, Booking, Airbnb, m-au contactat pe Google și m-au întrebat dacă aveam apartamentul disponibil. Mi-a spus: Uite, dă-mi cinci minute, îți fac transferul bancar. Transferul bancar nu a ajuns niciodată, iar atunci am solicitat plata sumei convenite. Ei au fugit, lăsându-mi apartamentul într-o stare dezastruoasă, a povestit ea.

Apartament devastat de turiști în Italia/ sursa foto: Observator
Apartament devastat de turiști în Italia/ sursa foto: Observator

Tinerii au oferit chitanțe false și în alte locuri

Nu doar Elena a fost păgubită. Turiștii ar fi aplicat aceeași schemă și la un local de sushi din apropierea apartamentului femeii.

Sunt documente reale pentru că sunt aceleași pe care mi le-au lăsat mie, aceleași pe care le-au lăsat la restaurantul de sushi de lângă casa mea, pe care l-au înșelat, aceleași pe care le-au lăsat și la pizzeria de lângă casa mea pentru 180 de euro pentru pizza și pește, pe care i-au plătit printr-un transfer bancar care nu a ajuns niciodată. Mi-a trimis și o chitanță detaliată în care scria transfer finalizat și apărea activitatea mea, precum și multe alte activități pe care ulterior nu le-au plătit efectiv niciodată, a spus proprietara.

De asemenea, ea ar fi încercat să îi contacteze, însă fără succes. Din acest motiv, a apelat la ajutorul carabinierilor care în acest moment fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat în apartament, dar și cum au procedat cu ordinul de plată falsificat.

Am trimis mai multe mesaje, același lucru l-a făcut și proprietarul restaurantului de sushi, dar nimic, a mai adăugat ea.

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