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Bani în plus pentru reciclare! Kaufland dublează valoarea ambalajelor returnate

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 14:16
Bani în plus pentru reciclare! Kaufland dublează valoarea ambalajelor returnate
Ofertă inedită la Kaufland/ Sursa foto: Pixabay
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Clienții care returnează ambalaje prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR) în magazinele Kaufland pot beneficia, pentru o perioadă limitată, de un avantaj financiar suplimentar. Retailerul desfășoară până la 30 iunie o campanie promoțională prin care valoarea obținută pentru fiecare recipient eligibil poate ajunge la 1 leu, dublu față de garanția standard prevăzută în cadrul sistemului național de reciclare.

Inițiativa este destinată persoanelor care utilizează aplicația Kaufland Card XTRA și respectă condițiile stabilite în regulamentul campaniei. Mecanismul promoției presupune combinarea procesului obișnuit de returnare a ambalajelor cu utilizarea aplicației de fidelizare și efectuarea cumpărăturilor în magazinele rețelei.

Kaufland dublează valoarea ambalajelor returnate

În mod obișnuit, Sistemul Garanție-Returnare funcționează pe baza unei garanții de 50 de bani achitate la cumpărarea băuturilor comercializate în ambalaje din plastic, sticlă sau metal marcate cu simbolul SGR. După consumarea produsului, recipientul poate fi returnat la unul dintre punctele autorizate de colectare, iar consumatorul primește înapoi suma plătită inițial sub forma unui tichet valoric.

Campania desfășurată de Kaufland adaugă un beneficiu suplimentar acestui mecanism. După returnarea ambalajelor la automatele amplasate în magazine, clienții primesc tichetul corespunzător valorii garanției recuperate. Dacă acel tichet este utilizat la plata cumpărăturilor și, în același timp, este scanat Kaufland Card XTRA la casa de marcat, utilizatorul va primi ulterior în aplicație un cupon de reducere cu aceeași valoare.

Prin această modalitate, valoarea totală obținută pentru fiecare ambalaj returnat poate ajunge la echivalentul a 1 leu. Practic, cei 50 de bani recuperați prin mecanismul standard al SGR sunt completați de încă 50 de bani sub forma unui cupon de reducere care poate fi folosit la achiziții viitoare.

Cuponul rezultat în urma campaniei nu poate fi utilizat imediat, ci va deveni activ într-o perioadă stabilită de organizator. Acesta va putea fi folosit între 15 și 28 iulie 2026, exclusiv în magazinele participante și în condițiile prevăzute de regulamentul promoției.

Există și o limită privind valoarea totală a beneficiului acordat. Cuponul de reducere care va fi încărcat în aplicația Kaufland Card XTRA nu poate depăși suma de 50 de lei pentru fiecare utilizator eligibil, indiferent de numărul total de ambalaje returnate pe durata campaniei.

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