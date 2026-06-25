Produsul adorat de toți românii, redus la jumătate din preț în LIDL, începând de astăzi. Oferta este valabilă doar 4 zile

Retailerul german LIDL aruncă în aer piața cu o mega-promoție greu de refuzat. Începând de astăzi, un desert iubit de milioane de clienți se vinde pe bani de nimic în toate supermarketurile. Românii trebuie să se miște cu viteza luminii, pentru că stocurile se vor epuiza într-o clipită!

Ciocolata de la brandul Fin Carré a fost redusă cu 50%. Prețul de pornire pentru o tabletă era de 6,59 lei, însă promoția actuală a tăiat prețul la 4,95 lei. Lovitura de grație vine abia acum: cine pune în coș o ciocolată va primi o reducere istorică de 50% la cea de-a doua bucată cumpărată.

Și asta nu este tot! Pentru cei care vor să pună pe masă ceva festiv, tortul spectaculos cu cremă și fructe de pădure de la Chef Select a suferit o ieftinire masivă de 25% în vitrinele LIDL! Nu mai costă 46,99 lei, ci 34,99 lei. Iar dacă vreți ceva de ronțăit la un film, celebrele saleuri crocante cu brânză de la Snack Day au fost și ele ieftinite de la 7,09 lei direct la 5,29 lei! Printre produsele cu preț redus se află și pepenele verde cu puțini sâmburi, care are o scădere de 33% și ajunge la 4,49 lei/kg.

LIDL deschide încă două magazine

Grupul german LIDL, care este liderul absolut pe piața din România cu încasări colosale de peste 27 de miliarde de lei, nu se oprește din mărit imperiul. Tocmai s-au tăiat panglicile la două locații spectaculoase! Una a apărut în Sectorul 2 din București, pe strada Tony Bulandra, având o suprafață uriașă de 1.500 de metri pătrați, iar cealaltă a fost inaugurată în Pătârlagele, județul Buzău.

Aceste deschideri au adus o bucurie imensă și pentru cei aflați în căutarea unui job, fiind create pe loc 50 de noi posturi în cadrul LIDL. Noile magazine sunt de o tehnologie SF, dotate cu lumini LED inteligente și sisteme ecologice care recuperează căldura, totul pentru a proteja natura și a oferi o experiență de top clienților care vânează cele mai bune prețuri! Fuga la magazin, promoția de 4 zile a început deja!

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