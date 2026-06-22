Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi

Lidl deschide săptămâna cu un val amplu de reduceri, parte din campania aniversară dedicată celor 15 ani de prezență pe piața din România.

Retailerul mizează pe produse de bază, alimente de sezon și articole de uz casnic, astfel încât clienții să poată beneficia de prețuri scăzute într-o perioadă în care costurile de consum rămân ridicate. Oferta este valabilă în perioada 22–28 iunie, iar discounturile acoperă categorii variate, de la carne și fructe până la detergenți și unelte electrice.

Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta

Printre produsele cu preț redus se află pepenele verde cu puțini sâmburi, care are o scădere de 33% și ajunge la 4,49 lei/kg, o opțiune potrivită pentru zilele caniculare. Pulpa de porc fără os este redusă cu 26%, fiind vândută la 1,69 lei/100 g, în timp ce cârnații Silezia Pikok beneficiază de aceeași reducere procentuală și costă 2,19 lei/100 g. Reducerile la carne sunt printre cele mai urmărite de clienți, mai ales în sezonul grătarelor.

În zona produselor de uz casnic, detergentul Fairy Max pentru vase (730 ml) este disponibil la 12,89 lei, însă cu mențiunea de stoc limitat. Tot la capitolul articole practice, șurubelnița Parkside cu acumulator și lanternă LED integrată are un preț promoțional de 54,99 lei, cu o reducere de 21%. Acest tip de produs este frecvent căutat de cei care fac mici reparații în gospodărie.

Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi

Oferta include și produse lactate, precum telemeaua Milbona în saramură (1,25 kg), disponibilă la 39,99 lei, tot în regim de stoc limitat. Pentru cei care preferă deserturile rapide, mini prăjitura Bissimo cu glazură are o reducere de 30% și costă 5,89 lei, fiind una dintre opțiunile accesibile pentru gustări dulci.

La finalul listei, dar nu mai puțin importantă, se află reducerea considerată vedeta săptămânii: cafeaua DONCAFÉ ELITA boabe, 1 kg, care beneficiază de un discount de 41%.

Prețul scade de la 85,99 lei la 49,99 lei, transformând produsul într-o alegere avantajoasă pentru consumatorii care preferă cafeaua tare și aromată.

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