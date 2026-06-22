Acasă » Știri » Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi

Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi

De: David Ioan 22/06/2026 | 08:21
Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lidl deschide săptămâna cu un val amplu de reduceri, parte din campania aniversară dedicată celor 15 ani de prezență pe piața din România.

Retailerul mizează pe produse de bază, alimente de sezon și articole de uz casnic, astfel încât clienții să poată beneficia de prețuri scăzute într-o perioadă în care costurile de consum rămân ridicate. Oferta este valabilă în perioada 22–28 iunie, iar discounturile acoperă categorii variate, de la carne și fructe până la detergenți și unelte electrice.

Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta

Printre produsele cu preț redus se află pepenele verde cu puțini sâmburi, care are o scădere de 33% și ajunge la 4,49 lei/kg, o opțiune potrivită pentru zilele caniculare. Pulpa de porc fără os este redusă cu 26%, fiind vândută la 1,69 lei/100 g, în timp ce cârnații Silezia Pikok beneficiază de aceeași reducere procentuală și costă 2,19 lei/100 g. Reducerile la carne sunt printre cele mai urmărite de clienți, mai ales în sezonul grătarelor.

În zona produselor de uz casnic, detergentul Fairy Max pentru vase (730 ml) este disponibil la 12,89 lei, însă cu mențiunea de stoc limitat. Tot la capitolul articole practice, șurubelnița Parkside cu acumulator și lanternă LED integrată are un preț promoțional de 54,99 lei, cu o reducere de 21%. Acest tip de produs este frecvent căutat de cei care fac mici reparații în gospodărie.

Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi

Oferta include și produse lactate, precum telemeaua Milbona în saramură (1,25 kg), disponibilă la 39,99 lei, tot în regim de stoc limitat. Pentru cei care preferă deserturile rapide, mini prăjitura Bissimo cu glazură are o reducere de 30% și costă 5,89 lei, fiind una dintre opțiunile accesibile pentru gustări dulci.

La finalul listei, dar nu mai puțin importantă, se află reducerea considerată vedeta săptămânii: cafeaua DONCAFÉ ELITA boabe, 1 kg, care beneficiază de un discount de 41%.

Prețul scade de la 85,99 lei la 49,99 lei, transformând produsul într-o alegere avantajoasă pentru consumatorii care preferă cafeaua tare și aromată.

CITEŞTE ŞI: „Împinge tava” cu prețuri de „fine-dining”. Ce a cumpărat o româncă de 100 lei, intr-o autoservire din Eforie Nord

Cât au plătit doi români pentru un pepene, ouă, bacon și lapte în Honolului, Hawaii: „Doamne, ferește! Nu există!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
Știri
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii lui Haaland evită produsele americane
Știri
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
Gandul.ro
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Adevarul
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
Gandul.ro
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii ...
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii lui Haaland evită produsele americane
Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire ...
Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire care surprinde Hollywoodul
Tradiții de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Cum și când se pune busuioc sub pernă de ...
Tradiții de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Cum și când se pune busuioc sub pernă de Sânziene ca să îți visezi ursitul
Alexia Eram și Tonghi au dat play la distracție în Mamaia! În așa ipostaze nu l-am mai văzut pe ...
Alexia Eram și Tonghi au dat play la distracție în Mamaia! În așa ipostaze nu l-am mai văzut pe „ginerele” Andreei Esca
Vezi toate știrile