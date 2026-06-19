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„Împinge tava” cu prețuri de „fine-dining”. Ce a cumpărat o româncă de 100 lei, intr-o autoservire din Eforie Nord

De: David Ioan 19/06/2026 | 17:45
"Împinge tava" cu prețuri de "fine-dining". Ce a cumpărat o româncă de 100 lei, intr-o autoservire din Eforie Nord. Foto: Pixabay
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O româncă aflată în vacanță la Eforie Nord a surprins internetul după ce a arătat ce a primit într-o autoservire pentru suma de 100 de lei.

Femeia a filmat tava și a explicat exact ce conține, vizibil uimită de faptul că o masă obișnuită, fără pretenții, ajunge la prețuri care se apropie de zona de fine‑dining.

„Împinge tava” cu prețuri de „fine-dining”

“Autoservire în Eforie Nord. Ia uitați ce am primit de 100 de lei. Deci masa asta practic este de 100 de lei. Cartofi prăjiți, pui, sos, o ciorbă de pui, crispy de pui şi încă o porție de cartofi prăjiți, o chiflă. Astea au costat 100 de lei. O bere costă 12 lei. Și este coadă.”, spune femeia.

Tava conținea preparate simple: două porții de cartofi prăjiți, carne de pui în două variante, o ciorbă de pui, o chiflă și un sos. Nimic spectaculos, nimic care să justifice, în ochii clientei, suma finală. Cu toate acestea, autoservirea era plină, iar turiștii stăteau la coadă, semn că prețurile ridicate nu îi descurajează pe cei aflați în concediu.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți turiști au comentat că astfel de prețuri au devenit „normale” pe litoral, unde o masă rapidă sare ușor de 80–100 de lei, chiar și în zonele considerate accesibile. Alții au remarcat că autoservirile, odinioară varianta ieftină pentru familii, au ajuns să practice tarife apropiate de restaurantele cu servire la masă, fără a oferi însă aceeași calitate sau experiență.

Ce a cumpărat o româncă de 100 lei, intr-o autoservire din Eforie Nord

Există și opinii care susțin că prețurile sunt influențate de costurile mari ale sezonului: chirii, salarii, taxe și fluxul intens de turiști. Totuși, percepția generală rămâne aceea că litoralul românesc continuă să fie scump raportat la ceea ce oferă, iar astfel de exemple nu fac decât să alimenteze frustrarea vizitatorilor.

Fenomenul „împinge tava la preț de restaurant” pare să se transforme într-o regulă nescrisă pe litoral. Iar turiștii se întreabă cât va mai dura până când o masă banală într-o autoservire va depăși pragul de 150 de lei. Dacă trendul actual continuă, vara viitoare s-ar putea ca o simplă tavă cu cartofi și pui să devină un lux în toată regula.

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