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De ce ajungi să cheltuiești mai mult la hotel decât ai plănuit. Trucul folosit de angajați

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 10:08
De ce ajungi să cheltuiești mai mult la hotel decât ai plănuit. Trucul folosit de angajați
De ce ajungi să cheltuiești mai mult la hotel decât ai plănuit. Trucul folosit de angajați
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S-a aflat cel mai bine păstrat secret din industria vacanțelor! Te-ai întrebat vreodată de ce pleci de acasă cu un buget bine stabilit, iar când te întorci vezi că ai cardul complet golit? Nu este o coincidență și nici nu ai fost tu prea mână-largă! Totul se rezumă la un atac psihologic de zile mari, pus în scenă chiar de către personalul hotelier, special pentru a te stoarce de bani din prima secundă în care ai trecut pragul.

În spatele zâmbetelor impecabile de la recepție și a amabilității exagerate a angajaților se ascunde un script de manipulare fină. În timp ce tu crezi că personalul doar își face datoria și te primește cu căldură, în realitate, totul este un scenariu regizat.

Cel mai bine păstrat secret din industria vacanțelor

Angajații folosesc o lumină difuză, muzică extrem de lentă în surdină și parfumuri ambientale unice pentru a-ți reseta creierul după oboseala drumului. Experții în marketing hotelier au demonstrat că un client adus într-o stare de moleșeală și răsfăț absolut nu mai analizează prețurile la sânge și spune „DA” la orice serviciu extra.

O altă cursă de-a dreptul genială este plasarea produselor scumpe la nivelul ochilor. Din pură comoditate, turiștii cad în capcana mini-barului și a gustărilor lăsate strategic pe masă, deși prețurile sunt și de patru ori mai mari decât la supermarket.

De ce ajungi să cheltuiești mai mult la hotel decât ai plănuit. Trucul folosit de angajați
De ce ajungi să cheltuiești mai mult la hotel decât ai plănuit. Trucul folosit de angajați

Mai mult, angajații din restaurante îți vor pune sub nas meniuri unde preparatele cele mai profitabile pentru ei sunt scoase vizual în evidență, forțându-te, practic, să le comanzi fără să vrei.

Nici micul dejun inclus în preț nu este o simplă facilitate, ci o altă momeală psihologică! Un nou studiu a arătat că oamenii au tendința să arunce cu banii mult mai ușor după ce au impresia că au primit deja ceva pe degeaba. Această iluzie a generozității hotelului te face să devii mult mai darnic la bar, la spa sau la piscine pe parcursul zilei.

Sfaturi utile pentru turiști

În plus, arhitectura complexului este gândită ca un labirint: drumul spre lift sau spre camere te va obliga de fiecare dată să treci prin fața celor mai scumpe zone comerciale sau restaurante. Iar muzica lentă, pusă special la orele cheie, te determină să mergi mai încet, să zăbovești în lobby și, evident, să mai consumi o băutură fină care nu era în plan!

Cum să nu le lași toți banii tăi pe masă:

  • Fă-ți lista de acasă: Stabilește o sumă fixă pentru extra-opțiuni și nu te abate de la ea, oricât de frumos îți zâmbește recepționerul.
  • Fuși de mini-bar: Ignoră produsele lăsate „la vedere” în cameră din pură lene. O plimbare de 5 minute până la un magazin de lângă resort îți salvează jumătate din buget.
  • Vânează prețurile ascunse: Verifică mereu taxele suplimentare înainte de a accepta „ofertele speciale” propuse de angajați.

VEZI ȘI: Aflată în drum spre Grecia, o româncă a rezervat o noapte într-un hotel de 3 stele din Bulgaria. Ce a primit să mănânce la micul-dejun

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