Aflată în drum spre Grecia, o româncă a rezervat o noapte într-un hotel de 3 stele din Bulgaria. Ce a primit să mănânce la micul-dejun

O româncă, aflată în drum spre Grecia, a avut parte de o surpriză de proporții când a decis să înopteze la un hotel de trei stele din Bulgaria. Experiența trăită la unitatea de cazare din țara vecină a lăsat-o complet fără cuvinte.

Mulți români și-au stabilit deja concediile pentru vara aceasta. În timp ce unii oameni aleg să se bucure de litoralul românesc, alții preferă să plece peste hotare. Bulgaria este una dintre destinațiile preferate de turiști, însă nu toți turiștii au parte de experiențe plăcute.

Ce mic dejun a primit o româncă la un hotel din Bulgaria

O turistă din România a decis să spargă tiparele. Aflată în drum spre Grecia, aceasta a rezervat o noapte într-un hotel de 3 stele din Bulgaria. S-a oprit și s-a cazat la Retro Hotel. Habar nu avea ce surpriză de proporții o aștepta la primele ore ale dimineții!

Ei bine, contrar tuturor așteptărilor, românca a avut parte de un tratament de-a dreptul regal! A avut parte de un mic dejun copios, cu fasole, 2 ouă ochiuri, ciuperci, carnați, bacon, roșii și cafea din belșug. Iar aroganța maximă abia acum urmează! De pe balconul hotelului, ea a avut parte și de un foc de artificii. Extaziată de atmosfera de vis, turista a dat fuga pe rețelele de socializare pentru a împărtăși totul cu prietenii virtuali.

„Este al doilea an în care alegem Hotel Retro (atât vara, cât și iarna) pentru a ne caza și a ne relaxa în drumul nostru spre Grecia.Camerele sunt foarte frumoase (107 și 108, în zile diferite), iar micul dejun este delicios. ”, a scris românca pe Facebook.

Unitatea de cazare din Haskovo pare să fie rețeta perfectă pentru un popas de neuitat. Situat în centrul oraşului Haskovo, Hotelul Retro oferă camere cu aer condiţionat, restaurant şi bar. De asemenea, oaspeții beneficiază gratuit de acces la internet WiFi și parcare privată.

Mai mult, patronii pun la bătaie și oferte greu de refuzat! Toți oaspeții noștri beneficiază de o reducere de 10% la restaurantul hotelului. Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat și canale prin cablu. Camerele sunt mobilate cu birou şi zonă de relaxare. Baia privată este dotată cu duș și uscător de păr. Unele camere au balcon. Puteţi beneficia gratuit de un seif

Hotelul Retro are sală de conferinţe și un restaurant cu o capacitate de 170 de persoane. Terasa colorată a hotelului oferă vedere panoramică. La 5-10 minute de mers pe jos se găsesc un magazin alimentar şi mai multe restaurante. La 550 de metri este un parc. Autogara Haskovo este situată la 800 de metri.

Alți turiști și-au luat „țeapă”

Totuși, alți turiști nu au avut experiențe tocmai plăcute. O familie de români a avut parte de un sejur de groază într-o stațiune de top din Bulgaria, unde sperau să se lăfăie în puf. Deși au scos din buzunar nu mai puțin de 430 de euro pentru doar 24 de ore de cazare, realitatea din teren i-a izbit crunt. Condițiile oferite au fost pur și simplu deplorabile.

Sătul să mai tacă, capul familiei a răbufnit pe rețelele de socializare și a demascat întreaga șmecherie! Bărbatul a publicat o dovadă clară cu dezastrul din încăperea primită. El a spus că regretă că i-a ascultat pei cei care au făcut reclamă acestui hotel pe internet.

„Cameră la renumitul hotel din Nisipuri. Cât ne mai păcăliți, dragi influenceri?”, a scris turistul român.

El a spus că angajații hotelului s-au comportat execrabil. A urmat o bătălie de două ore în care acesta s-a certat la cuțite pentru a primi o altă cameră, conform banilor munciți.

„Nu este posibil la 5 stele premium, unde am plătit 430 de euro pe noapte doi adulți și un copil să oferi asemenea condiții. Camera pe care am primit-o noi, din păcate, așa arată. După ce au ridicat tonul la noi, ne-au amenințat și după două ore de stres și nervi am reușit să ne cazăm într’o cameră fără probleme”, a mai spus românul.

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