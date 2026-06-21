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Mahmut Orhan a împărțit sarmale la Nuba! Cel mai viral DJ al momentului a făcut show în Mamaia!

De: Andrei Iovan 21/06/2026 | 10:07
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Unii artiști încearcă să impresioneze publicul ba cu artificii, lasere ori momente spectaculoase, însă Mahmut Orhan a ales o variantă mult mai originală. Sarmalele! Da, ați citit bine! Dacă faimosul Steve Aoki a intrat în istoria muzicii electronice pentru tradiția de a arunca torturi uriașe în public, Mahmut Orhan a găsit propria variantă balcanică a acestui ritual. Cel mai viraj DJ al momentului, Mahmut Orhan, a fost prezent la Nuba, în Mamaia, unde a făcut un show de senzație, iar deja vestitele sarmale nu au lipsit. Cine i-a făcut aprovizionarea de data aceasta, aflați în rândurile de mai jos. 

Artistul a revenit în România, la Nuba Mamaia, unde nu s-a abătut nici de această dată de la tradiția care îl urmărește peste tot. Înainte ca publicul să fie cucerit de bass-uri și ritmuri deep house, Mahmut Orhan a avut grijă să se ocupe și de… poftele gastronomice ale petrecăreților. De această dată, omul care s-a ocupat de „logistica gastronomică” a fost Ensar Duman, antreprenor de origine turcă, consilierul medical al vedetelor, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul turismului medical și pentru clinica pe care o are în zona de nord a Capitalei.

Ensar Duman, consilierul medical al vedetelor, i-a asigurat aprovizionarea cu sarmale lui Mahmut Orhan la Nuba Mamaia. sursă – social media

Duman este fondatorul și coordonatorul clinicii care îi poartă numele, situată pe Șoseaua Nordului, fiind reprezentant în România pentru mai multe spitale și grupuri medicale importante din Turcia. În ultimii ani și-a extins activitatea inclusiv în zona serviciilor medicale și de recuperare, iar acum, și-a făcut apariția la Nuba cu o oală de toată frumusețea, plină ochi cu sarmale, pregătite special pentru Mahmut Orhan și numai bune de împărțit.

Mahmut Orhan a împărțit sarmale la Nuba

Presa din Turcia a relatat recent despre una dintre aparițiile lui Mahmut Orhan în satul său natal, din provincia Balikesir, unde DJ-ul a coborât efectiv din spatele pupitrului pentru a le oferi spectatorilor sarmale pregătite după rețete tradiționale. Nu mulți DJ pot spune că au fani care vin la petrecere și pentru playlist, și pentru bufet.

Cel mai viral DJ al momentului, Mahmut Orhan, a făcut show de senzație la Nuba, dar nu a uitat nici de celebrele sarmale. sursă – social media

Artistul care a cucerit scena internațională cu hituri pe care toată lumea le cunpoaște a devenit cunoscut nu doar pentru sound-ul său care combină influențe orientale și electronice, ci și pentru naturalețea cu care interacționează cu publicul. În loc să păstreze distanța dintre scenă și ringul de dans, el preferă să transforme petrecerea într-o experiență aproape familială.

@cancan_ro

Mahmut Orhan împarte sarmale pe scenă. #showbiz #mahmutorhan #fyp #romania #cancan

♬ sunet original – cancan.ro

La Nuba, momentul a stârnit din nou reacții și filmări care au circulat rapid pe rețelele sociale. În timp ce setul muzical își urma cursul, tradiționalele sarmale turcești și-au făcut apariția printre invitați, spre deliciul celor care probabil nu se așteptau ca o seară de club să includă și o degustare. E clar! Steve Aoki are torturile. Mahmut Orhan are sarmalele. Iar după ce le-a adus și la Mamaia, pare clar că tradiția este departe de a se încheia.

NU RATA – Clinica Duman a sărbătorit 10 ani de excelență medicală printr-o Gală cu 300 de invitați și o licitație caritabilă unde s-au strâns 20.000 de euro

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