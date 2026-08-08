Prețuri surprinzătoare în restaurantele din Bran și Brașov. Cât costă o ciorbă și o porție de cartofi

Bran și Brașov sunt luate cu asalt de turiști în fiecare sezon, însă o ieșire la restaurant vine cu o surpriză pe care mulți nu o trec în planul de vacanță. Prețurile din meniurile unor localuri au ajuns la niveluri care îi fac pe clienți să calculeze serios fiecare preparat înainte să comande.

Pentru cine vrea doar să mănânce ceva după o zi de plimbare, nota se poate transforma rapid într-o cheltuială consistentă.

Nici măcar clasica ciorbă nu mai este o alegere tocmai ieftină. O porție de ciorbă de legume, de 350 de grame, costă 30 de lei. Cea de pui ajunge la 32 de lei, ciorba de văcuță este 34 de lei, iar pentru o porție de ciorbă de burtă se cer 35 de lei.

Pentru mulți turiști, suma este surprinzătoare pentru un preparat considerat, în mod tradițional, una dintre variantele mai accesibile din meniu.

Prețuri astronimice în Bran și Brașov

Dacă turistul trece la felul principal, diferența se vede imediat. Un cotlet de porc de 200 de grame ajunge la 52 de lei, în timp ce o porție de coaste de porc, de 500 de grame, costă 77 de lei. Campionul prețurilor este însă mușchiul de vită. O porție de 200 de grame este trecută în meniu la 120 de lei. Practic, doar carnea poate consuma o parte importantă din bugetul alocat unei mese.

Nici garnitura nu mai poate fi trecută cu vederea. Pentru o porție de cartofi prăjiți, turiștii pot plăti între 18 și 20 de lei, în funcție de restaurant și gramaj. Astfel, combinația dintre ciorbă, friptură și cartofi trece lejer de 100 de lei pentru o singură persoană. Calculul este făcut fără băutură și fără desert.

Prețurile au provocat reacții în mediul online. În timp ce unii turiști consideră că tarifele sunt exagerate, există și persoane care susțin că restaurantele din zonele turistice au costuri de funcționare mult mai mari.

Cât poate costa, de fapt, o masă

Dacă alegi o ciorbă de burtă, un cotlet de porc și cartofi prăjiți, nota ajunge la aproximativ 105-107 lei. Pentru aceeași combinație, dar cu mușchi de vită în loc de cotlet, suma urcă la aproximativ 173 de lei. Iar aceasta este doar baza. Două persoane care comandă feluri principale, garnituri și băuturi pot ajunge rapid la o notă de câteva sute de lei.

Bran și Brașov rămân, în continuare, printre cele mai căutate destinații turistice din România. Însă pentru cei care vor să mănânce la restaurant fără să aibă parte de o surpriză la final, meniul merită verificat cu atenție înainte de prima comandă.

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