Acasă » Știri » Caz incredibil: o profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea

Caz incredibil: o profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 12:20
Caz incredibil: o profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea
O profesoară a primit salariu 17 ani deși era în concediu medical Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O profesoară din Germania a fost în concediu medical timp de 17 ani, însă a continuat să primească salariul integral în acea perioadă. Ea și-a motivat absența prin intermediul unor certificate medicale, iar acum cere din nou întregul salariu.

Un caz incredibil în Germania. O profesoară în vârstă de 62 de ani, care a lucrat la un liceu profesional din Wesel, a fost în concediu medical timp de 17 ani. Ea a primit lunar salariul integral, cuprins între 5.051 și 6.174 de euro.

Femeia a cerut în continuare salariu, însă administrația a cerut un nou control medical, potrivit căruia aceasta nu mai este aptă de muncă. Aceasta nu este de acord cu decizia luată, astfel că a înaintat un proces în instanță.

O profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea

După ce timp de 17 ani a primit lunar salariul integral, administrația a făcut o solicitare prin care femeia a fost supusă unui nou examen medical. În urma controlului, medicul a constatat că nu mai este aptă de muncă, așadar autoritățile au luat măsuri în acest sens.

Oficialii au luat decizia pensionării din motive de sănătate, astfel că profesoara nu mai primește salariu, ci o pensie brută, estimată între 1.500 și 2.000 de euro pe lună.

Profesoara nu este de acord cu decizia autorităților

Femeia nu acceptă decizia pe care au luat-o autoritățile. Așadar, a apelat la ajutorul Tribunalului Administrativ din Düsseldorf, pentru deschiderea unui proces prin care solicită contestarea pensionării, potrivit publicației Bild. În cazul în care instanța îi va da dreptate profesoarei, ea ar putea primi retroactiv diferențele dintre pensie și salariul integral.

De asemenea, cazul este în continuare investigat. În acest moment, anchetatorii verifică și dacă profesoara ar fi desfășurat o altă activitate profesională în perioada în care se afla în concediu medical. O astfel de activitate ar putea fi incompatibilă cu statutul său de funcționar public. Mai mult decât atât, până la încheierea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, nu s-a stabilit dacă profesoara are dreptul la despăgubirile solicitate.

VEZI ȘI: Ce salariu va avea Mo Salah la Trabzonspor. A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria fotbalului turc

Veniturile lui Marian Godină, luate la bani mărunți. Cine l-a reclamat la IGPR, MAI și ANI

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Știri
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Știri
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat din Constanța
Mediafax
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un...
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Gandul.ro
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Ce dramă! A murit tatăl lui Leo Messi, Jorge Messi
Prosport.ro
Ce dramă! A murit tatăl lui Leo Messi, Jorge Messi
„Antrenamentul” sezonului în Arctica: Un urs polar folosește un bloc de gheață pe post de halteră
Adevarul
„Antrenamentul” sezonului în Arctica: Un urs polar folosește un bloc de gheață pe...
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
Digi24
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub...
Adio drumuri repetate după țigări ieftine în Bulgaria. România limitează la 40 de pachete în 40 de zile
Mediafax
Adio drumuri repetate după țigări ieftine în Bulgaria. România limitează la 40 de...
Parteneri
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în...
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
Prosport.ro
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
Click.ro
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru...
Ce sunt punctele negre de pe marginea parbrizului și la ce folosesc. Rolul lor este esențial pentru siguranța mașinii
Digi 24
Ce sunt punctele negre de pe marginea parbrizului și la ce folosesc. Rolul lor este...
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
Digi24
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
Nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la o descoperire rară. Era acolo de aproximativ 80 de ani
Promotor.ro
Nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la o descoperire rară. Era acolo de...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Gadget util pentru grădină: Radio solar portabil cu Bluetooth la Dedeman
go4it.ro
Gadget util pentru grădină: Radio solar portabil cu Bluetooth la Dedeman
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Gandul.ro
Schimbări importante pentru români. Ce se întâmplă cu vechile CĂRȚI DE IDENTITATE
Tags:
ULTIMA ORĂ
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro
Ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la 3 ani de la moartea sa. Fiica artistei a luat o ...
Ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la 3 ani de la moartea sa. Fiica artistei a luat o decizie pe care familia o respectă cu sfințenie
Știința schimbă regulile frumuseții. Ce proporție a corpului feminin atrage cel mai mult bărbații
Știința schimbă regulile frumuseții. Ce proporție a corpului feminin atrage cel mai mult bărbații
Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele
Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele
Cât costă cea mai mică garsonieră din România. Spațiul are sub 4 mp și se află lângă Universitate
Cât costă cea mai mică garsonieră din România. Spațiul are sub 4 mp și se află lângă Universitate
Vezi toate știrile