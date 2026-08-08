Caz incredibil: o profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea

O profesoară din Germania a fost în concediu medical timp de 17 ani, însă a continuat să primească salariul integral în acea perioadă. Ea și-a motivat absența prin intermediul unor certificate medicale, iar acum cere din nou întregul salariu.

Un caz incredibil în Germania. O profesoară în vârstă de 62 de ani, care a lucrat la un liceu profesional din Wesel, a fost în concediu medical timp de 17 ani. Ea a primit lunar salariul integral, cuprins între 5.051 și 6.174 de euro.

Femeia a cerut în continuare salariu, însă administrația a cerut un nou control medical, potrivit căruia aceasta nu mai este aptă de muncă. Aceasta nu este de acord cu decizia luată, astfel că a înaintat un proces în instanță.

O profesoară a primit 6.000 de euro lunar timp de 17 ani fără să predea

După ce timp de 17 ani a primit lunar salariul integral, administrația a făcut o solicitare prin care femeia a fost supusă unui nou examen medical. În urma controlului, medicul a constatat că nu mai este aptă de muncă, așadar autoritățile au luat măsuri în acest sens.

Oficialii au luat decizia pensionării din motive de sănătate, astfel că profesoara nu mai primește salariu, ci o pensie brută, estimată între 1.500 și 2.000 de euro pe lună.

Profesoara nu este de acord cu decizia autorităților

Femeia nu acceptă decizia pe care au luat-o autoritățile. Așadar, a apelat la ajutorul Tribunalului Administrativ din Düsseldorf, pentru deschiderea unui proces prin care solicită contestarea pensionării, potrivit publicației Bild. În cazul în care instanța îi va da dreptate profesoarei, ea ar putea primi retroactiv diferențele dintre pensie și salariul integral.

De asemenea, cazul este în continuare investigat. În acest moment, anchetatorii verifică și dacă profesoara ar fi desfășurat o altă activitate profesională în perioada în care se afla în concediu medical. O astfel de activitate ar putea fi incompatibilă cu statutul său de funcționar public. Mai mult decât atât, până la încheierea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, nu s-a stabilit dacă profesoara are dreptul la despăgubirile solicitate.

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