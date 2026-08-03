Veniturile lui Marian Godină, luate la bani mărunți. Cine l-a reclamat la IGPR, MAI și ANI

Marian Godină a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, după ce numele său a fost reclamat oficial la trei dintre cele mai importante instituții ale statului. Celebrul polițist este acum vizat de sesizări prin care se cere verificarea activităților sale din afara uniformei.

Totul după ce Asociația Patria Prima a anunțat că a depus plângeri la Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate.

Organizația susține că autoritățile trebuie să stabilească dacă activitatea intensă a lui Marian Godină pe rețelele sociale, aparițiile televizate, participările la podcasturi și emisiuni de divertisment, dar și veniturile obținute din drepturi de autor și platformele online sunt compatibile cu statutul de polițist.

Marian Godină, în mijlocul unui nou scandal

Mesajul publicat de ONG este unul extrem de dur și ridică numeroase semne de întrebare privind activitatea celui mai cunoscut polițist din România.

„L-am reclamat ieri pe dl Godină. Oficial, cu număr de înregistrare, la IGPR, la Corpul de Control MAI și la ANI. Și înainte să sară fanii: nu pentru că scrie pe Facebook. Ci pentru că nimeni nu s-a obosit vreodată să întrebe cum poate un agent de la Acțiuni Speciale — structura aia unde identitatea ta e teoretic protejată de lege — să fie simultan cel mai vizibil om din Poliția Română. 600.000 de followeri. Survivor în Dominicană vreo 4 luni. iUmor de două ori. Roast la PRO TV. Cărți peste cărți. Bani de la Facebook Ireland și Google Ireland, trecuți chiar în declarația lui de avere. Plus firma soției, care vinde alpaca cu fața lui pe post de reclamă”, susține Asociația Patria Prima.

Acuzațiile nu se opresc aici. ONG-ul face referire și la veniturile declarate de Marian Godină și îl acuză că imaginea prezentată public nu ar reflecta toate sursele sale de câștig.

„Și omul ăsta ieșea public să se plângă că are 4.400 lei salariu. În timp ce declara aproape 90.000 de lei doar din drepturi de autor. Aia nu a mai zis-o în postarea tristă, că strica povestea. Iar pe deasupra, de pe pagina de „polițist simplu”, face de ani de zile propagandă politică pe față. Mereu aceeași direcție — anti-națională — cu mișto de electoratul care nu-i place și cu lăudat că a pierdut followeri „incomozi”. Un angajat al statului, plătit din banii noștri ai tuturor, care împarte românii în cetățeni ok și proști buni de luat peste picior”, a transmis organizația.

Reprezentanții asociației spun că au cerut instituțiilor statului să verifice inclusiv dacă sunt respectate prevederile Statutului polițistului privind exprimarea opiniilor politice în spațiul public.

„Statutul polițistului interzice negru pe alb exprimarea opiniilor politice în public. Lui se pare că nu i l-a arătat nimeni. Ba chiar a injurat politicienii care nu erau de acord cu genialitatea sa. Așa că am întrebat instituțiile, cu articol de lege și sursă la fiecare rând: s-au declarat toate veniturile? E compatibilă uniforma cu circul si banii? Și cine a semnat ca un agent operativ să dispară 4 luni la un reality show? Vedem ce răspund. Nu ne asteptam la minuni, dar circul a mers prea departe si vrem sa stim de ce platim bilete involuntar”, se arată în mesaj.

De la ce a pornit totul

Scandalul a luat amploare după ce Asociația Patria Prima a susținut că, imediat după publicarea sesizărilor, a devenit ținta unor atacuri venite din partea publicației PressHub.

„Când te legi de domnul Marius Bostan și de domnul Marian Godină, apare brusc SC PressHub, condus de Cristina Guseth, șefa Freedom House România (USAID și Soros), cu un articol în care suntem caracterizați drept extremiști, iar președintele nostru este calomniat. La PressHub a scris și Radu Hossu și au promovat constant frauda «Legiunea Română Getică». Ca să înțelegeți cum se leagă. Dragilor, astfel de articole ne confirmă că facem bine ceea ce facem și șobolănimea este deranjată. Desigur, vom anunța și Freedom House din SUA cu ce se ocupă băieții de aici, apoi alianțele din care fac parte. E plăcerea noastră”, a transmis ONG-ul.

Ulterior, reprezentanții organizației au revenit cu un nou mesaj și au anunțat că nu intenționează să renunțe la demersurile începute.

„Și mai amuzant, fix acum, Freedom House derulează un proiect european despre combaterea urii și dezinformării online. Încă. Până înțeleg că ne distrează astea, nu ne sperie. Nu depindem de nimeni, nu am cerșit bani la USAID și investigăm pe cine vrem și considerăm că trebuie. ASTA E TEROAREA LOR. Ne-a făcut dimineața de duminică mai frumoasă, o să lucrăm mai cu spor la dosarul pentru DIICOT, unde punem întreaga fraudă Getică și pe toți cei care îi promovează”, a mai publicat Asociația Patria Prima.

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