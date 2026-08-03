Patronul de la la Zoom Beach, primele declarații după ce două bărci și o magazie cu echipamente au fost mistuite de flăcări. De la ce ar fi pornit incendiul

Clipe de coșmar, în această dimineață, pe Zoom Beach din Constanța, după ce un incendiu puternic a izbucnit în zona magaziilor cu echipamente sportive. Proprietarul, Ioan Picu, a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a povestit cum angajații au observat flăcările la timp și au intervenit imediat cu extinctoarele, reușind să țină focul sub control până la sosirea pompierilor. Potrivit acestuia, incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la un prelungitor.

Incendiul a izbucnit luni dimineață, 3 august, iar flăcările au cuprins o magazie de aproximativ 60 de metri pătrați și două ambarcațiuni aflate în apropiere. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale ISU „Dobrogea” Constanța, după apelul la 112. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro. Activitatea plajei va continua normal, iar echipamentele sportive afectate vor fi înlocuite în perioada următoare.

„Au ars magaziile în care depozitam echipamente sportive și două bărci pe care le aveam parcate”

Deși a fost o vară mai ploioasă, proprietarul Zoom Beach speră ca vremea bună să continue și sezonul să se prelungească până în noiembrie. Faptul că incendiul nu a făcut victime este cea mai importantă veste bună, însă pierderile rămân considerabile, mai ales într-un sezon estival care nu a fost unul foarte bun din punct de vedere turistic.

CANCAN: Ce s-a întâmplat mai exact?

Ioan Picu (PROPRIETAR): În urma unui scurtcircuit la un prelungitor, fiind umiditate foarte mare în aer în ultimele seri, s-a produs un scurtcircuit. Era un prelungitor care nu avea niciun consumator conectat. Se vede pe camere că a pornit din nimic, practic. Au ars magaziile în care depozitam echipamente sportive și două bărci pe care le aveam parcate în spatele acestor magazii. Au ars echipamente de scuba diving, kitesurfing, windsurfing, wing foiling și alte echipamente sportive pe care le mai aveam acolo.

CANCAN: Nu au fost victime, din câte am citit?

Ioan Picu: Nu, nu au fost. Și oricum am fost pe fază. Am reușit să ținem focul sub control, ca să nu se extindă spre locul unde avem depozitate echipamentele clienților. Noi, cu extinctoarele, am reușit să ținem focul pe loc. Angajații l-au observat din timp, avem și bile de stingere a incendiilor. Dar orice foc, mai ales când există și vânt, nu poate fi stins instantaneu.

CANCAN: Au intervenit pompierii?

Ioan Picu: Da, da. Altfel se extindea. Au venit foarte repede, chiar.

„Pagubele sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro”

CANCAN: Au mai fost incidente?

Ioan Picu: Da. Două incidente. Au ars H2O, Crazy și Argo. Argo a fost în luna mai, iar celelalte două au ars în luna iulie, pentru că erau una lângă alta.

CANCAN: Ce pagubă aveți acum?

Ioan Picu: În jur de o sută de mii de euro, cu bărci cu tot. Nu mai pun la socoteală construcțiile, că acelea sunt ușoare, dar echipamentele sunt foarte scumpe.

CANCAN: Și acum ce urmează?

Ioan Picu: Ne rugăm la Dumnezeu să fie soare până în noiembrie. Nu avem ce face. O să cumpărăm echipamente la loc și continuăm activitatea. Ne lingem rănile și mergem înainte. Activitatea plajei nu se oprește deloc, pentru că suprafața care a ars este de aproximativ 60 de metri pătrați, deci este foarte mică. Aici nu suferim pe partea asta. Vă așteptăm la plajă! Nu avem ce să facem. Vara asta nu ne-a ajutat nici vremea, nici nimic. Dacă bătea vântul invers, înspre 2 Mai, dacă bătea sudul, putea să fie un necaz foarte mare. Dar Dumnezeu ne-a ajutat.

Vă reamintim că incendiul de la plaja Zoom nu este singurul incident de acest tip produs pe litoral în acest sezon estival. În luna mai, beach barul ARGO din Mamaia a fost distrus de flăcări pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, fără victime. La începutul lunii iulie, un alt incendiu puternic a afectat două beach baruri din zona H2O și Crazy Beach din Mamaia, flăcările cuprinzând aproximativ 600 de metri pătrați. În ambele situații, intervenția pompierilor a limitat extinderea incendiilor, iar cauza probabilă indicată a fost un scurtcircuit electric.

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