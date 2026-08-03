Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor

Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor

De: Daniel Matei 03/08/2026 | 17:17
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gabrielle Carrington, fostă finalistă a emisiunii X Factor, a pledat nevinovată la acuzația de omor formulată în cazul morții influenceriței poloneze Klaudia Zakrzewska, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Klaudiaglam.

Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare

Potrivit The Independent, Carrington, în vârstă de 23 de ani, a apărut prin videoconferință în fața unei instanțe din Londra, unde a respins acuzația de omor și pe cea de vătămare corporală gravă cu intenție.

Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc în luna iunie, într-o zonă aglomerată din Soho, în centrul Londrei. Klaudia Zakrzewska, în vârstă de 24 de ani, a fost grav rănită și transportată la spital, însă a murit câteva zile mai târziu din cauza leziunilor suferite.

Inițial, Gabrielle Carrington fusese acuzată de tentativă de omor, însă procurorii au modificat ulterior încadrarea juridică în omor, după decesul influenceriței.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RIELLE (@rielleuk)

Procesul lui Gabrielle Carrington va începe în 2027

Potrivit procurorilor, în același incident a fost rănit grav și un agent de pază, Anoush Chyche, motiv pentru care Carrington este acuzată și de vătămare corporală gravă cu intenție. Tânăra a respins și această acuzație. Procesul este programat să înceapă în ianuarie 2027.

Gabrielle Carrington a devenit cunoscută în Marea Britanie după participarea la X Factor, unde a ajuns în fazele finale ale competiției. Victima, Klaudia Zakrzewska, era o influenceriță activă pe rețelele sociale, unde publica frecvent conținut despre modă și stil de viață și era cunoscută sub numele Klaudiaglam.


Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Klaudia Zakrzewska era originară din Polonia și locuia în Marea Britanie, unde își construise o comunitate numeroasă pe rețelele sociale. Aceasta publica frecvent videoclipuri și fotografii dedicate modei, frumuseții și stilului de viață, fiind urmărită de zeci de mii de persoane.

Judecătorul a stabilit că următoarea etapă importantă a procesului va avea loc înaintea începerii judecății propriu-zise, când vor fi analizate probele și aspectele procedurale. Până atunci, Gabrielle Carrington rămâne în arest preventiv, iar instanța urmează să stabilească calendarul complet al procesului.

CITEȘTE ȘI:

Cauza morții actorului Vincent Pastore a fost dezvăluită. Actorul din „The Sopranos” avea 80 de ani

Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu aș aproba niciodată asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza morții actorului Vincent Pastore a fost dezvăluită. Actorul din „The Sopranos” avea 80 de ani
Showbiz internațional
Cauza morții actorului Vincent Pastore a fost dezvăluită. Actorul din „The Sopranos” avea 80 de ani
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu aș aproba niciodată asta”
Showbiz internațional
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu…
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Cristoiu, anunțul verii: „Se va face Guvernul Tomac. E guvernul ultimei șanse”. Când ar urma să fie schimbat Bolojan de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Cristoiu, anunțul verii: „Se va face Guvernul Tomac. E guvernul ultimei șanse”. Când...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri
Adevarul
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce...
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Digi24
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
Click.ro
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”:...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Cristoiu, anunțul verii: „Se va face Guvernul Tomac. E guvernul ultimei șanse”. Când ar urma să fie schimbat Bolojan de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Cristoiu, anunțul verii: „Se va face Guvernul Tomac. E guvernul ultimei șanse”. Când ar urma...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ramona Dumitrescu a trecut printr-o depresie cruntă: „Nu știam ce să fac cu viața mea”
Ramona Dumitrescu a trecut printr-o depresie cruntă: „Nu știam ce să fac cu viața mea”
Facturile la curent, în pericol să explodeze. Avertismentul transmis de Ilie Bolojan
Facturile la curent, în pericol să explodeze. Avertismentul transmis de Ilie Bolojan
Destinul se schimbă pentru trei zodii. Urmează zile pline de noroc și reușite
Destinul se schimbă pentru trei zodii. Urmează zile pline de noroc și reușite
Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit! Imaginile împăcării anului, surprinse pe ...
Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit! Imaginile împăcării anului, surprinse pe o plajă din Grecia
Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria. Bancnotele pe care trebuie să le ...
Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria. Bancnotele pe care trebuie să le verifice
Destin frânt la doar 32 de ani! Polițistul Tudor Lungu a rămas paralizat după un accident grav
Destin frânt la doar 32 de ani! Polițistul Tudor Lungu a rămas paralizat după un accident grav
Vezi toate știrile