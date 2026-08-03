Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor

Gabrielle Carrington, fostă finalistă a emisiunii X Factor, a pledat nevinovată la acuzația de omor formulată în cazul morții influenceriței poloneze Klaudia Zakrzewska, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Klaudiaglam.

Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare

Potrivit The Independent, Carrington, în vârstă de 23 de ani, a apărut prin videoconferință în fața unei instanțe din Londra, unde a respins acuzația de omor și pe cea de vătămare corporală gravă cu intenție.

Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc în luna iunie, într-o zonă aglomerată din Soho, în centrul Londrei. Klaudia Zakrzewska, în vârstă de 24 de ani, a fost grav rănită și transportată la spital, însă a murit câteva zile mai târziu din cauza leziunilor suferite.

Inițial, Gabrielle Carrington fusese acuzată de tentativă de omor, însă procurorii au modificat ulterior încadrarea juridică în omor, după decesul influenceriței.

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Procesul lui Gabrielle Carrington va începe în 2027

Potrivit procurorilor, în același incident a fost rănit grav și un agent de pază, Anoush Chyche, motiv pentru care Carrington este acuzată și de vătămare corporală gravă cu intenție. Tânăra a respins și această acuzație. Procesul este programat să înceapă în ianuarie 2027.

Gabrielle Carrington a devenit cunoscută în Marea Britanie după participarea la X Factor, unde a ajuns în fazele finale ale competiției. Victima, Klaudia Zakrzewska, era o influenceriță activă pe rețelele sociale, unde publica frecvent conținut despre modă și stil de viață și era cunoscută sub numele Klaudiaglam.

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Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Klaudia Zakrzewska era originară din Polonia și locuia în Marea Britanie, unde își construise o comunitate numeroasă pe rețelele sociale. Aceasta publica frecvent videoclipuri și fotografii dedicate modei, frumuseții și stilului de viață, fiind urmărită de zeci de mii de persoane.

Judecătorul a stabilit că următoarea etapă importantă a procesului va avea loc înaintea începerii judecății propriu-zise, când vor fi analizate probele și aspectele procedurale. Până atunci, Gabrielle Carrington rămâne în arest preventiv, iar instanța urmează să stabilească calendarul complet al procesului.

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