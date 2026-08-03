Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare

O țară membră NATO cu aproximativ șase milioane de locuitori a decis să revină la serviciul militar obligatoriu pentru toți tinerii, inclusiv femei, în contextul deteriorării climatului de securitate din Europa. Măsura urmărește întărirea capacității de apărare și adaptarea la riscurile crescute din regiune.

Danemarca a pus în aplicare noul sistem de recrutare, intrat oficial în vigoare luni, conform reformei legislative adoptate în 2024. Programul are o durată de 11 luni, iar aproximativ 1.600 de tineri, toți voluntari, au fost distribuiți în centrele militare, reprezentând al doilea contingent al anului, potrivit armatei daneze. Instituția militară a subliniat că reforma răspunde unei „realități în care amenințările și securitatea noastră sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând”.

Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca

Kenneth Strom, coordonatorul programului de recrutare, a explicat că extinderea perioadei de serviciu permite folosirea recruților în roluri noi, contribuind la formarea unei forțe de reacție mai ample și mai rapide. În primele cinci luni, tinerii vor parcurge instruirea de bază, urmând ca ulterior să fie integrați în activități operaționale. Ei pot fi trimiși în misiuni pe teritoriul Danemarcei, în Groenlanda, în cadrul operațiunii NATO din Letonia sau în Marina daneză.

Guvernul de la Copenhaga a propus în 2024 creșterea duratei obligatorii a serviciului militar de la patru la 11 luni pentru bărbați și femei, în linie cu modelul altor state nordice precum Norvegia și Suedia. Accelerarea implementării reformei, prevăzută pentru 2026, este motivată de contextul instabil generat de războiul din Ucraina. Armata daneză precizează că aproximativ 20% dintre recruții actuali sunt femei, iar obiectivul pe termen mediu este majorarea numărului anual de recruți de la 4.500 la 6.500.

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