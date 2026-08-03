Acasă » Știri » Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare

Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare

De: David Ioan 03/08/2026 | 17:06
Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare
Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O țară membră NATO cu aproximativ șase milioane de locuitori a decis să revină la serviciul militar obligatoriu pentru toți tinerii, inclusiv femei, în contextul deteriorării climatului de securitate din Europa. Măsura urmărește întărirea capacității de apărare și adaptarea la riscurile crescute din regiune.

Danemarca a pus în aplicare noul sistem de recrutare, intrat oficial în vigoare luni, conform reformei legislative adoptate în 2024. Programul are o durată de 11 luni, iar aproximativ 1.600 de tineri, toți voluntari, au fost distribuiți în centrele militare, reprezentând al doilea contingent al anului, potrivit armatei daneze. Instituția militară a subliniat că reforma răspunde unei „realități în care amenințările și securitatea noastră sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând”.

Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca

Kenneth Strom, coordonatorul programului de recrutare, a explicat că extinderea perioadei de serviciu permite folosirea recruților în roluri noi, contribuind la formarea unei forțe de reacție mai ample și mai rapide. În primele cinci luni, tinerii vor parcurge instruirea de bază, urmând ca ulterior să fie integrați în activități operaționale. Ei pot fi trimiși în misiuni pe teritoriul Danemarcei, în Groenlanda, în cadrul operațiunii NATO din Letonia sau în Marina daneză.

Guvernul de la Copenhaga a propus în 2024 creșterea duratei obligatorii a serviciului militar de la patru la 11 luni pentru bărbați și femei, în linie cu modelul altor state nordice precum Norvegia și Suedia. Accelerarea implementării reformei, prevăzută pentru 2026, este motivată de contextul instabil generat de războiul din Ucraina. Armata daneză precizează că aproximativ 20% dintre recruții actuali sunt femei, iar obiectivul pe termen mediu este majorarea numărului anual de recruți de la 4.500 la 6.500.

CITEŞTE ŞI: O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină de la Marea Neagră! 4 turiști au murit

Anunț important pentru români: când vor încasa pensiile și alocațiile, în august 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Știri
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Știri
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri
Adevarul
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce...
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Digi24
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
Click.ro
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”:...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Mărturisirea Geaninei Ilieș despre vârstă și maturitate. Ce a înțeles după 40 de ani
Mărturisirea Geaninei Ilieș despre vârstă și maturitate. Ce a înțeles după 40 de ani
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a ...
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor
Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu
Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
Vezi toate știrile