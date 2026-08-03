Un român care a locuit și a muncit timp de zece ani în Marea Britanie a rămas surprins de ceea ce a găsit după întoarcerea în România. Bărbatul spune că orașul pe care îl părăsise nu mai seamănă deloc cu cel pe care l-a regăsit, iar comparația cu Londra l-a făcut să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Acesta a povestit că, după revenirea în Cluj-Napoca, a descoperit un oraș mult mai dezvoltat decât își amintea. În plus, prețurile locuințelor, costul vieții și chiar traficul i s-au părut mult mai avantajoase decât în Marea Britanie.

A cumpărat un apartament și spune că a fost „aproape gratis”

După revenirea în România, bărbatul și-a cumpărat cu plata integrală un apartament cu trei camere în cartierul Mănăștur. Raportând costul locuinței la prețurile practicate în Londra, acesta spune că investiția a fost extrem de avantajoasă.

„Adică dai un mărunțiș și ești proprietar!”, a spus românul, convins că piața imobiliară din Cluj rămâne accesibilă comparativ cu cea din capitala Marii Britanii.

Nici cheltuielile de zi cu zi nu i s-au părut exagerate. Acesta susține că atât cumpărăturile din supermarketuri, cât și mesele luate în restaurantele din centrul orașului au prețuri rezonabile, mai ales raportate la calitatea produselor și serviciilor.

A fost surprins și de traficul din Cluj

Românul spune că a mers și prin zonele din jurul orașului, inclusiv spre Feleacu și Gilău, unde a observat numeroase terenuri disponibile pentru construcții. Din acest motiv, a declarat că nu înțelege de ce se vorbește atât de des despre lipsa spațiului pentru locuințe sau despre prețurile ridicate ale terenurilor.

În ceea ce privește circulația, comparația cu Londra este și mai categorică. Bărbatul spune că traficul din Cluj i se pare lejer în raport cu aglomerația de pe M25, șoseaua de centură a capitalei britanice.

Mai mult, acesta consideră că viitorul metrou al orașului ar reprezenta un avantaj, însă nu îl vede drept o necesitate, fiind convins că majoritatea distanțelor pot fi parcurse pe jos într-un timp relativ scurt.

La finalul mesajului, românul i-a îndemnat pe cei nemulțumiți de viața din România să privească situația și prin comparație cu alte state europene. Potrivit lui, Cluj-Napoca oferă în prezent un nivel de trai mult mai bun decât mulți sunt dispuși să recunoască, iar o simplă cafea în centrul orașului i se pare „super ieftină” raportat la prețurile din Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI:

ANAF caută veniturile nedeclarate. Sunt vizați românii care au primit bani din străinătate

Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”