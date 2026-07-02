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O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi

De: David Ioan 02/07/2026 | 21:00
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi
Foto: DSU
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O excursie în Munții Bucegi s‑a transformat într‑un incident grav pentru o profesoară aflată pe traseu împreună cu 14 elevi. Grupul cobora între Vârful Omu și Peștera Ialomiței când vremea s‑a schimbat brusc, iar femeia a fost lovită de fulger și s‑a prăbușit inconștientă, sub privirile copiilor.

Elevii au fugit până la o stână din apropiere pentru a cere ajutor, iar salvamontiștii din Dâmbovița au ajuns rapid la locul incidentului. Aceștia i‑au acordat primul ajutor și au transportat victima pe targă până la Baza Salvamont Peștera, unde a fost preluată de un echipaj SMURD și apoi transferată la o ambulanță tip C pentru a fi dusă la spital.

Incident șocant în Bucegi

Potrivit informațiilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, femeia era conștientă în momentul în care a fost găsită, însă prezenta arsuri pe față și pe membrele inferioare, pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

„Astăzi, echipajele de salvatori au intervenit în zona montană Padina, județul Dâmbovița, pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex feminin, lovită de un trăsnet. Victima a fost găsită conștientă, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor inferioare pe o suprafață de 30%, din primele informații. Aceasta a fost preluată de către salvamontiștii din Dâmbovița și predată unui echipaj SMURD, ulterior fiind transferată către o ambulanță tip C cu medic a Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, pentru transportul la spital”, a transmis DSU.

Profesoară lovită de fulger în timpul excursiei

După finalizarea intervenției, salvamontiștii au revenit pe traseu pentru a recupera copiii și i‑au coborât în siguranță până la autocar, fiind ulterior duși la pensiunea unde erau cazați, în Bușteni.

Autoritățile reamintesc turiștilor că verificarea prognozei meteo înainte de plecarea pe munte este esențială. În cazul în care sunt anunțate furtuni, recomandarea este ca traseele să fie amânate. DSU subliniază importanța regulilor de siguranță în zonele montane și a poziției de protecție în caz de descărcări electrice, precum și necesitatea respectării avertizărilor meteorologice și a indicațiilor salvatorilor. În situații de urgență, apelul la 112 rămâne obligatoriu.

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