Acasă » Știri » Un influencer din România, dialog viral cu Dwayne Johnson! Ce sfat i-a dat actorul viitorului mire, înainte de nuntă

Un influencer din România, dialog viral cu Dwayne Johnson! Ce sfat i-a dat actorul viitorului mire, înainte de nuntă

De: Denisa Crăciun 02/07/2026 | 20:26
Denis și Alexandra cu Dwayne Johnson/ sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un eveniment neașteptat a avut loc în Londra. Doi creatori de conținut din Cluj au avut ocazia să stea de vorbă cu celebrul actor, Dwayne Johnson.

Denis Matros și Alexandra Bejan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceștia urmează să se căsătorească, dar înainte de asta au plecat într-o vacanță. Aflați în Londra, s-au întâlnit cu nimeni altul decât Dwayne Johnson, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori internaționali. Dialogul dintre ei a fost publicat pe rețelele de socializare și a devenit viral.

Ce sfaturi i-a oferit actorul Dwayne Johnson lui Denis Matros

Denis Matros este influencer din România, fiind urmărit de 150.000 de persoane pe Instagram. Logodnica lui, Alexandra Bejan are, de asemenea, o comunitate numeroasă de 130.000 de oameni. Aceștia formează un cuplu de mai mulți ani, iar în anul 2024 au ales să treacă la pasul următor. Cererea în căsătorie a fost una spectaculoasă și a avut loc în Italia, cu priveliște spre Munții Alpi. Un an mai târziu, în 2025, s-au cununat civil, iar acum urmează să își unească destinele în fața lui Dumnezeu.

De curând, cei doi au plecat în vacanță în Londra, acolo unde au avut parte de o surpriză neașteptată. L-au cunoscut pe actorul Dwayne Johnson și au intrat în vorbă cu el. Mai mult decât atât, el i-a dat viitorului mire un sfat pentru o căsnicie fără probleme.

-Pot să-ți dau un sfat?
-Te rog.
-Între mine și tine.
În regulă, lasă-mă să văd asta.
Oh, omule,
Asta e minunat, vă căsătoriți?
-Da, te apreciem foarte mult.
Ești actorul meu favorit din toate timpurile.
-Asta e minunat, Dumnezeule! Care e numele tău?
-Eu sunt Denis și ea este soția mea Alexnadra.
-Ai spus-o de parcă ai uitat pentru o secundă.
-Mâine este ziua mea de naștere și asta este un alt cadou.
-Ziua ta și nunta ta urmează?
-Da.
-Când vă căsătoriți? Aici?
-Uh, în România.
Noi suntem din România.
-Oh, drăguț!
-Da, din Transilvania!
-O să fii căsătorit pentru tot restul vieții tale: da iubirea mea, ai dreptate.
-Mulțumesc!
-Asta e tot!, a fost dialogul dintre Denis, Alexandra și Dwayne.

VEZI ȘI: Dwayne ‘The Rock’ Johnson, oprit de poliție în trafic! Ce ilegalitate a comis vedeta de la Hollywood

E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi
Știri
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu…
Doliu în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Știri
Doliu în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
Mediafax
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de...
Ștefan Popescu: Ce mesaj încearcă, de fapt, Nicușor Dan să transmită prin editorialul din presa americană
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce mesaj încearcă, de fapt, Nicușor Dan să transmită prin editorialul...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
Scenă șocantă la Mondial. Un selecționer a părăsit sala după ce a fost anunțat, în timpul conferinței, de moartea tatălui său
Adevarul
Scenă șocantă la Mondial. Un selecționer a părăsit sala după ce a fost...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete de la Hollywood
Mediafax
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
Click.ro
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Ștefan Popescu: Ce mesaj încearcă, de fapt, Nicușor Dan să transmită prin editorialul din presa americană
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce mesaj încearcă, de fapt, Nicușor Dan să transmită prin editorialul din presa...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi
O profesoară a fost lovită de fulger în Munții Bucegi, în timp ce se afla pe traseu cu 14 elevi
Drama prin care trecea sora lui Culiță. Ce se ascunde, de fapt, în spatele divorțului dintre Ileana ...
Drama prin care trecea sora lui Culiță. Ce se ascunde, de fapt, în spatele divorțului dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman
Doliu în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Doliu în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când ...
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia
Vezi toate știrile