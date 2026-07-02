Un influencer din România, dialog viral cu Dwayne Johnson! Ce sfat i-a dat actorul viitorului mire, înainte de nuntă

Un eveniment neașteptat a avut loc în Londra. Doi creatori de conținut din Cluj au avut ocazia să stea de vorbă cu celebrul actor, Dwayne Johnson.

Denis Matros și Alexandra Bejan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceștia urmează să se căsătorească, dar înainte de asta au plecat într-o vacanță. Aflați în Londra, s-au întâlnit cu nimeni altul decât Dwayne Johnson, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori internaționali. Dialogul dintre ei a fost publicat pe rețelele de socializare și a devenit viral.

Ce sfaturi i-a oferit actorul Dwayne Johnson lui Denis Matros

Denis Matros este influencer din România, fiind urmărit de 150.000 de persoane pe Instagram. Logodnica lui, Alexandra Bejan are, de asemenea, o comunitate numeroasă de 130.000 de oameni. Aceștia formează un cuplu de mai mulți ani, iar în anul 2024 au ales să treacă la pasul următor. Cererea în căsătorie a fost una spectaculoasă și a avut loc în Italia, cu priveliște spre Munții Alpi. Un an mai târziu, în 2025, s-au cununat civil, iar acum urmează să își unească destinele în fața lui Dumnezeu.

De curând, cei doi au plecat în vacanță în Londra, acolo unde au avut parte de o surpriză neașteptată. L-au cunoscut pe actorul Dwayne Johnson și au intrat în vorbă cu el. Mai mult decât atât, el i-a dat viitorului mire un sfat pentru o căsnicie fără probleme.

-Pot să-ți dau un sfat?

-Te rog.

-Între mine și tine.

În regulă, lasă-mă să văd asta.

Oh, omule,

Asta e minunat, vă căsătoriți?

-Da, te apreciem foarte mult.

Ești actorul meu favorit din toate timpurile.

-Asta e minunat, Dumnezeule! Care e numele tău?

-Eu sunt Denis și ea este soția mea Alexnadra.

-Ai spus-o de parcă ai uitat pentru o secundă.

-Mâine este ziua mea de naștere și asta este un alt cadou.

-Ziua ta și nunta ta urmează?

-Da.

-Când vă căsătoriți? Aici?

-Uh, în România.

Noi suntem din România.

-Oh, drăguț!

-Da, din Transilvania!

-O să fii căsătorit pentru tot restul vieții tale: da iubirea mea, ai dreptate.

-Mulțumesc!

-Asta e tot!, a fost dialogul dintre Denis, Alexandra și Dwayne.

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