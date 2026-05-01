Dwayne ‘The Rock’ Johnson, oprit de poliție în trafic! Ce ilegalitate a comis vedeta de la Hollywood

Dwayne Johnson, cunoscut drept „The Rock”, a fost oprit de poliție în trafic după ce a plecat de la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame, unde și-a susținut prietena, actrița Emily Blunt. Se pare că statutul de vedetă nu l-a ajutat prea mult în fața oamenilor legii, care au observat rapid o ilegalitate comisă în plină zi. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Celebrul actor de la Hollywood a avut parte de un moment stânjenitor, chiar după ce a strălucit la evenimentul dedicat prietenei sale. A fost prezent, joi, pentru a sărbători ceremonia comună de pe Hollywood Walk of Fame a lui Emily Blunt și Stanley Tucci.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, oprit de poliție

Potrivit TMZ, actorul a fost oprit în timpul unui control de rutină. Motivul au fost geamurile fumurii pe care mașina lui Dwayne ‘The Rock’ Johnson le are. Actorul a coborât din mașină și a cooperat cu oamenii legii. A părut calm și deloc afectat, în timp ce gestiona situația legată de amendă. The Rock a fost surprins în imagini video discutând liniștit și cooperân cu polițistul. După ce agentul i-a scris amenda, actorul i-a dat mâna.

Vedeta a purtat o cămașă elegantă și pantaloni crem, care au „țipat” pe fizicul lui impresionant. Oprirea de către poliție a devenit rapid un moment viral pe rețelele sociale. Nu se știe dacă polițistul și-a dat seama cu cine are de-a face, dar acum are imagini memorabile cu The Rock!



Dwayne Johnson și Emily Blunt, buni prieteni

Dwayne Johnson are o relație profesională de lungă durată cu Emily Blunt. Cei doi au apărut împreună în filmul „Jungle Cruise” din 2021 și „The Smashing Machine”, lansat în 2025.

Actorul a ținut un discurs la ceremonia anterior menționată, alături de alte vedete ca Meryl Streep și Matt Damon.

„În fiecare zi, știind-o pe Emily, așa cum mulți dintre noi o cunosc, vorbim despre o femeie profund recunoscătoare, care se trezește cu picioarele pe pământ și apreciază fiecare moment. Simt că, atunci când ești recunoscător pentru fiecare moment, asta duce la lucrurile pe care cred că le căutăm cu toții: bucuria și liniștea sufletească. Și acestea sunt doar câteva dintre lucrurile care o definesc pe Emily și chiar mult mai mult de atât”, a spus acesta despre Blunt în cadrul evenimentului.

Actrița Emily Blunt s-a arătat vizibil emoționată și recunoscătoare pentru toată susținerea de care a avut parte din partea colegilor săi, fiind copleșită de cuvintele frumoase pe care toți le-au spus despre ea în cadrul evenimentului.

„Este foarte dificil să rezum cât de mult înseamnă acest moment pentru mine, iar forța impresionantă de oameni care au venit să vorbească despre mine m-a lăsat pur și simplu fără cuvinte. Voi și marile iubiri ale vieții mele, care sunteți toți aici, ați făcut ca viața să fie un adevărat privilegiu profund”, a adăugat Blunt, potrivit Page Six.

CITEȘTE ȘI:

