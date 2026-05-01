Mama lui Donald Trump îl iubea pe Regele Charles. Discursul președintelui american de la Casa Albă a stârnit hohote de râs

O declarație neașteptată făcută de fostul președinte american a stârnit zâmbete și reacții în spațiul public. În timpul unui discurs oficial, Donald Trump a dezvăluit un detaliu inedit despre mama sa și legătura acesteia cu familia regală britanică.

Președintele Donald Trump a recunoscut că are o afinitate pentru familia regală, iar recent a dezvăluit că și mama sa, Mary Trump, simțea același lucru.

Mărturisirea surprinzătoare făcută în discurs

Președintele Americii a povestit că mama lui avea un „crush” pentru tânărul King Charles III, pe atunci Prinț de Wales, în timpul unui discurs susținut pe peluza de sud a Casei Albe, pe 28 aprilie.

Acesta a ieșit din linia narativă a discursului oficial pentru a împărtăși amintiri despre mama sa, născută în Scoția, care a murit în anul 2000, la vârsta de 88 de ani.

„Mama mea, îmi amintesc atât de clar, iubea…i-am spus Regelui că iubea familia regală și o iubea pe Regină”

Amintiri din copilărie și fascinația pentru regalitate

Președintele și-a amintit de copilăria petrecută în New York și de cât de mult aprecia mama sa tradițiile familiei regale britanice, în special pe cele ale Reginei Elisabeta a II-a.

„De fiecare dată când Regina era implicată într-o ceremonie sau în orice eveniment, mama mea stătea lipită de televizor și spunea: «Uite, Donald, uite cât de frumos este»”

Apoi Donald Trump și-a amintit că mama lui îl admira și pe Charles. Președintele american a stârnit chiar și râsete audienței în timpul acestor remarci intime dar și memorabile:

„Iubea cu adevărat familia regală, dar îmi amintesc foarte clar că spunea: «Charles, uite, tânărul Charles, este atât de drăguț. Mama mea avea un crush pe Charles. Vă vine să credeți? Uimitor… mă întreb ce ar spune acum.”

Vizita regală și contextul diplomatic

Regele Charles și Regina Camilla au început o vizită oficială de patru zile în Statele Unite pe 27 aprilie. Demersul diplomatic a fost menit să marcheze cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii, dar a avut loc și într-un context tensionat între cele două țări.

Președintele Trump l-a criticat public pe premierul britanic Keir Starmer, iar Marea Britanie și SUA au avut poziții diferite în mai multe probleme, inclusiv războiul ruso-ucrainean și conflictul din Iran.

Mesajul Regelui Charles despre alianța SUA-Marea Britanie

Charles a vorbit despre „parteneriatul indispensabil” dintre țara sa și Statele Unite într-un discurs susținut în Congres pe 28 aprilie. Monarhul a declarat:

„Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca o singură națiune să le gestioneze singură. Dar, în acest context imprevizibil, alianța noastră nu poate să se bazeze doar pe realizările din trecut sau să presupună că principiile fundamentale vor dăinui de la sine. Nu trebuie să ignorăm tot ceea ce ne-a susținut în ultimii optzeci de ani. Dimpotrivă, trebuie să construim pe această bază.”

Charles a subliniat „idealurile comune” ale celor două țări, inclusiv „libertatea și egalitatea”.

„Statul de drept: certitudinea unor reguli stabile și accesibile, un sistem judiciar independent care rezolvă disputele și oferă justiție imparțială. Aceste elemente au creat condițiile pentru secole de creștere economică fără precedent în țările noastre. De aceea, guvernele noastre încheie noi acorduri economice și tehnologice-pentru a scrie următorul capitol al prosperității comune și pentru a ne asigura că ingeniozitatea britanică și americană continuă să conducă lumea.”

CITEȘTE ȘI: Cuplul princiar marchează 15 ani de căsnicie. Fotografia care a emoționat lumea: William și Kate, alături de copii

Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse