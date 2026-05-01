Câți mici trebuie să mănânci de 1 Mai, potrivit medicului Simona Carniciu. Neurochirurgul Vlad Ciurea lansează un avertisment pentru români

De: Irina Maria Daniela 01/05/2026 | 07:40
Micii cu muștar și pâine sunt mâncarea tradițională pe care românii o consumă de 1 Mai. Aceștia au devenit populari și de 1 Decembrie, dar și la fiecare ieșire la iarbă verde, unde se organizează grătare. Dar te-ai întrebat vreodată câți mici trebuie să mănânci de 1 Mai? La această întrebare despre sănătate răspunde medicul Simona Carniciu. Totodată, neurochirurgul Vlad Ciurea explică efectele micilor asupra creierului, iar nutriționista Mihaela Bilic spune câtă carne ar trebui să consumăm săptămânal.

Cu toate că aroma și textura lor suculentă ne deschid apetitul, specialiștii recomandă să consumăm cu prudență mici. Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, susține că trebuie să consumăm doar 4 mici pe zi.

Câți mici trebuie să mănânci de 1 Mai

Potrivit medicului citat de CSID.ro, problema principală a micilor o reprezintă conținutul ridicat de sare. Din acest motiv, medicul Simona Carniciu recomandă ca la masa de Ziua Muncii să nu depășim 4 bucăți de mici la grătar sau la tigaie.

„Marea problemă a micilor este cantitatea semnificativă de sare. Ideal ar fi să nu depăşim 4 mici pe zi”, a afirmat medicul.

Consumul excesiv de sare poate duce la probleme ca hipertensiune arterială și alte afecțiuni cardiovasculare.

De ce conțin micii multă sare

Pasta de carne pentru mici din comerț conține o cantitate mare de sare, deoarece este un potențiator de gust și intensifică aromele. Un aport normal de sare ajută sistemul imunitar și reglează nivelul de lichide din corp.

Din păcate, excesul dăunează sănătății și poate duce la boli cardiovasculare. Potrivit NHS, consumul a mai mult de 6 grame de sare pe zi (aprox. o linguriță) este extrem de dăunător.

Cum elimini excesul de sare din organism

Potrivit medicilor, trebuie să avem grijă la alimentele bogate în sare pe care le consumăm zilnic. Este indicat să bem destule lichide pentru a putea elimina excesul de sare din organism.

Un alt mod bun prin care putem face asta, potrivit csid.ro, este activitatea fizică. Cu cât suntem mai activi în fiecare zi, cu atât contracarăm efectele alimentelor care sunt bogate în sare și grăsimi.

Vlad Ciurea, despre efectele micilor asupra creierului

Neurochirurgul Vlad Ciurea a discutat și el despre efectele pe care micii le au asupra creierului. Aceste delicii culinare de 1 Mai sunt grele pentru organism, implicit pentru sistemul nervos. Creierul are nevoie de o alimentație cât mai ușoară, care să nu suprasolicite metabolismul și digestia.

„Când simțim mirosul lor pe grătar, suntem ghidați de instinctele ancestrale. Dar ce place stomacului nu este neapărat bun pentru creier. Creierului nu îi plac mititeii. O mâncare grea, cum sunt mititeii, cade ca un bolovan în stomac și riscăm fenomene periculoase, precum ischemii coronariene sau cerebrale”, a declarat dr. Ciurea, potrivit CSID.

Medicul susține că trebuie să consumăm mici de maximum 3 ori pe an. Compoziția lor nu este deloc benefică pentru celulele nervoase și nu facem decât să ne agravăm sănătatea.

„Trebuie să ne protejăm funcția cerebrală prin ceea ce mâncăm și cum ne hidratăm. De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie organismul, dar și cele rele. Creierul trebuie educat, nu intoxicat”, mai spune dr. Vlad Ciurea.

Ce cantitate de carne trebuie să consumăm

Tot la capitolul carne, nutriționiștii recomandă un consum de 500 de grame pe săptămână. În această cantitate intră carnea macră, mezelurile și alte preparate din carne. Cantitatea pe care trebuie să o consumăm la o masă este de 150 de grame, adică dimensiunea unui pachet de cărți de joc. În cadrul unei diete echilibrate, este indicat să se consume 3 porții de carne, 2 porții de pește și 2 zile cu proteine de origine vegetală (năut, fasole, linte, mazăre).

„Cantitatea corectă de carne ar trebui să fie de 500g/ săptămână, dacă ținem cont că o porție corectă are 150g și dimensiunea unui pachet de cărți de joc. Da, atât de micuță este! Ar trebui așa, într-un calcul grosier: în aceste 500g ne intră cam trei porții de carne pe săptămână, dar atenție, asta include și mezelurile, nu doar friptura.

Trei porții de carne, două porții de pește și două zile în care să mâncăm proteine vegetale: fasole, mazăre, linte, năut și aș spune că suntem într-un echilibru din punct de vedere alimentar.

Astea, boabele, uităm să le consumăm de două ori pe săptămână, dar și peștele. Haideți să fim serioși, nu cred că toată lumea consumă de două ori pe săptămână pește. Mi-ar plăcea să fie așa, dar nu cred. Noi în schimb, suntem mai carnivori”, a mărturisit Mihaela Bilic în cadrul emisiunii „Pastila de Frumusețe”.

