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Nu e o glumă! Cât a costat rochia pe care Simona Halep a purtat-o la petrecerea de retragere

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 22:22
Nu e o glumă! Cât a costat rochia pe care Simona Halep a purtat-o la petrecerea de retragere
Simona Halep, ținută/ sursa foto: social media
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Simona Halep a traversat o perioadă emoționantă. Aceasta s-a retras oficial din lumea tenisului, iar cu ocazia evenimentului a organizat o ceremonie incredibilă. Mai mult, a avut loc o petrecere uluitoare, acolo unde au participat nume importante. Simona a strălucit în ținuta pe care a ales-o. 

Simona Halep este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jucătoare de tenis din țara noastră. Ea s-a retras oficial din tenis la Sport Festival 2026. A ținut un discurs emoționant în fața oamenilor prezenți, iar apoi a urmat o petrecere pe cinste. Fosta mondială a optat pentru o rochie strălucitoare care a atras toate privirile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere

Simona Halep a avut ultimul meci la Sport Festival 2026, eveniment organizat la Cluj-Napoca. Acolo s-au adunat nume importante. Ulterior, s-a organizat o petrecere fastuoasă, iar atmosfera a fost întreținută de Loredana Groza. Simona a optat pentru o rochie impresionantă, lungă, din satin crem care a atras atenția tuturor celor prezenți.

De asemenea, vestimentația elegantă a fost completată de un machiaj discret, iar pentru păr a optat pentru bucle lejere. Rochia sa a fost modelul Galvan London Pandora și a costat nici mai mult, nici mai puțin de 1.500 de euro.

Discursul Simonei Halep

Discursul de retragere al Simonei Halep a fost unul emoționant. Ea a început prin a mulțumi tuturor celor care i-au fost alături.

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor mei, m-au ajutat la fiecare pas, fără ei poate nu aș fi reușit. Ei au pus o cărămidă la această casă, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot! Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei care m-au susținut de la 13 ani. Nu au renunțat la mine când a fost greu și asta a contat mult, au avut încredere în mine ca om, a spus Simona Halep.

Totodată, a încheiat prin mulțumiri aduse României, dar mai ales sportivilor din țara noastră.

Vreau să mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Sper să fie cât mai mulți campioni, să mă ajungă, chiar să mă depășească. Aș vrea să închei cu familia mea, le mulțumesc că există, că m-au făcut să exist, să îmi îndeplinesc acest vis. Tata a crezut nebunește în acest vis, mama a echilibrat balanța. M-au educat frumos din punctul meu de vedere. Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei (n.r.: către spectatori). Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!, a încheiat ea.

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