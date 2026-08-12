BANC | Bulă și dieta „de-a v-ați ascunselea”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă s-a apucat de dietă și împărtășește primele impresii cu prietenul. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?
– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?
– Uite, m-am apucat de dietă.
– Ce regim ții?
– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.
– Cum este asta?
– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!
– Doamnă Bubulina, ce v-ați dori de la căsnicia dumneavoastră?
– Aș vrea să simt o efuziune de dragoste și înțelegere, o comuniune între sufletele noastre. Să-l simt receptiv la sentimentele mele și săritor la dorințele împărtășite sau doar sugerate. Să avem o relație pură și caldă, o iubire continuă și înălțătoare. Practic, să ne contopim, exact ca atunci când ne-am cunoscut.
– Foarte frumos! Dar dumneavoastră, domnule Bulă, ce v-ați dori?
– Eu aș vrea decât să-mi dea voie la pescuit.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:
-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?
-Da, avem, de care doriți?
-Păi aveți de mai multe feluri?
-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.
-Bineînțeles că doresc una de azi!
-Reveniți, vă rog, peste două zile!
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