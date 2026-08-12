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BANC | Bulă și dieta „de-a v-ați ascunselea”

De: Irina Vlad 12/08/2026 | 07:16
BANC | Bulă și dieta de-a v-ați ascunselea
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CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă s-a apucat de dietă și împărtășește primele impresii cu prietenul. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? 

– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?
– Uite, m-am apucat de dietă.
– Ce regim ții?
– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.
– Cum este asta?
– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!

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Bulă are probleBulă și Bubulina, la psiholog:

– Doamnă Bubulina, ce v-ați dori de la căsnicia dumneavoastră?
– Aș vrea să simt o efuziune de dragoste și înțelegere, o comuniune între sufletele noastre. Să-l simt receptiv la sentimentele mele și săritor la dorințele împărtășite sau doar sugerate. Să avem o relație pură și caldă, o iubire continuă și înălțătoare. Practic, să ne contopim, exact ca atunci când ne-am cunoscut.
– Foarte frumos! Dar dumneavoastră, domnule Bulă, ce v-ați dori?
– Eu aș vrea decât să-mi dea voie la pescuit.

Bulă are probleme de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

Bulă merge la magazinul alimentar

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:

-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?

-Da, avem, de care doriți?

-Păi aveți de mai multe feluri?

-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.

-Bineînțeles că doresc una de azi!

-Reveniți, vă rog, peste două zile!

BANC | „Am comandat pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge”

BANC | Bulă are probleme cu memoria

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