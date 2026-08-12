Runele vin cu mesaje importante pentru cele 12 zodii și indică energiile care pot influența această zi. Unele semne sunt îndemnate să aibă mai multă încredere în propria intuiție, în timp ce altele trebuie să accepte perioadele de stagnare, să-și înfrunte temerile sau să fie atente la oportunitățile care apar. Iată ce rezervă runele pentru fiecare zodie.

Zodia Berbec – runa Perth

Pentru Berbeci, Perth vorbește despre necunoscut și despre răspunsurile care apar abia după ce alegi să experimentezi. Nu toate lucrurile pot fi înțelese înainte de a fi trăite, iar această rună te îndeamnă să lași loc pentru surprize și să explorezi fără să încerci să controlezi fiecare detaliu. Este o zi potrivită pentru autocunoaștere. Ascultă-ți instinctul și fii atent la lecțiile pe care ți le aduce fiecare experiență.

Zodia Taur – runa Thurisaz

Taurii sunt avertizați că pot apărea provocări neașteptate. Thurisaz îi sfătuiește să nu reacționeze impulsiv, ci să observe cu atenție semnele din jur și să-și folosească forța interioară. Deciziile luate cu luciditate și reacțiile rapide, dar calculate, te pot ajuta să treci peste obstacolele care apar. Ai mai multă putere decât crezi, însă este important să o folosești inteligent.

Zodia Gemeni – runa Ansuz

Pentru Gemeni, Ansuz atrage atenția asupra stării emoționale și a anxietății. Dacă lași grijile să preia controlul, există riscul să interpretezi greșit anumite situații sau să simți că eforturile tale nu duc nicăieri. Mesajul runei este să accepți ceea ce nu poți schimba momentan. Chiar dacă unele experiențe par nedrepte sau greu de înțeles, ele pot ascunde beneficii și lecții importante pentru viitor.

Zodia Rac – runa Dagaz

Dagaz este un semn favorabil pentru Raci și vorbește despre echilibru, armonie și evoluție. La locul de muncă pot apărea reușite, cu condiția să analizezi corect situațiile și să nu ignori riscurile. Este momentul să găsești echilibrul dintre curaj și prudență. Dacă îți gestionezi bine resursele și iei decizii calculate, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Zodia Leu – runa Inguz

Leii pot avea impresia că parcurg singuri anumite etape ale vieții, însă Inguz le amintește că există în interiorul lor o sursă puternică de inspirație. Nu lăsa îndoielile să stingă acest „foc”. Continuă să cauți răspunsurile care contează, dar renunță la întrebările care nu îți mai folosesc. Cel mai important este să rămâi conectat la prezent și să faci pași înainte cu perseverență.

Zodia Fecioară – runa Mannaz

Mannaz le oferă Fecioarelor ocazia perfectă pentru introspecție și autocunoaștere. Este o perioadă bună pentru a-ți analiza reacțiile, alegerile și modul în care te raportezi la cei din jur. Câteva momente de liniște și reflecție îți pot dezvălui aspecte ale personalității pe care nu le-ai observat până acum. Aceste revelații te pot ajuta atât în plan personal, cât și în carieră.

Zodia Balanță – runa Raido, inversată

Pentru Balanțe, Raido inversată atrage atenția asupra drumurilor pe care alegi să le parcurgi și, mai ales, asupra oamenilor pe care îi ai alături. Pot exista oportunități legate de călătorii, schimbări sau chiar reluarea unei situații din trecut. Nu încerca însă să faci totul singur. Sprijinul persoanelor potrivite poate fi esențial. Runa este asociată cu mișcarea, călătoria, revenirea și reluarea unor drumuri. Poate fi vorba despre o reconciliere, o renegociere sau chiar despre o schimbare de direcție.

Zodia Scorpion – runa Uruz, inversată

Scorpionii sunt îndemnați să nu mai fugă de lucrurile care îi sperie. Uruz inversată sugerează că o teamă sau o nesiguranță ar putea sta în calea unei oportunități importante. În loc să eviți ceea ce te face vulnerabil, încearcă să transformi acele slăbiciuni în puncte de dezvoltare. Chiar dacă lucrurile par momentan dificile, amintește-ți că orice coborâre poate fi urmată de o revenire. Concentrează-te pe ceea ce se întâmplă în prezent și nu-ți consuma energia imaginând scenarii despre ceea ce s-ar putea întâmpla.

Zodia Săgetător – runa Algiz

Algiz este una dintre runele asociate protecției și oportunităților, iar pentru Săgetători mesajul este unul pozitiv. Planurile pot începe să se dezvolte mai repede, iar munca depusă până acum poate începe să dea rezultate. Ai parte de protecție, însă este important să rămâi atent și să nu acționezi fără să analizezi situația. Claritatea mentală, intuiția și înțelepciunea te vor ajuta să profiți de oportunitățile care apar.

Zodia Capricorn – runa Fehu, în poziție dreaptă

Pentru Capricorni, Fehu anunță prosperitate și succes. Runa poate indica o perioadă favorabilă atât din punct de vedere material, cât și în plan sentimental sau spiritual. Norocul poate apărea într-o formă neașteptată și îți poate îmbogăți viața. În iubire, lucrurile se pot așeza favorabil, iar sentimentele au șanse să fie împărtășite.

Zodia Vărsător – runa Isa

Vărsătorii sunt sfătuiți să nu forțeze lucrurile. Isa simbolizează stagnarea, însă această zi nu trebuie privită neapărat ca pe un obstacol. Uneori, o pauză este exact ceea ce ai nevoie pentru a înțelege mai bine situația în care te afli. Lasă lucrurile să evolueze natural și folosește timpul pentru introspecție. Răbdarea îți poate oferi o perspectivă pe care nu ai fi putut-o obține dacă ai fi acționat în grabă.

Zodia Pești – runa Laguz, în poziție dreaptă

Pentru Pești, Laguz vorbește despre intuiție și despre întârzierile care, aparent, blochează un drum. Uneori, însă, tocmai aceste pauze îți oferă timpul necesar pentru a primi răspunsurile de care ai nevoie. Nu privi fiecare întârziere ca pe un eșec. Asemenea apei care găsește o cale în jurul unui obstacol, și tu poți descoperi o direcție alternativă. Ai încredere în instinctul tău. Intuiția poate fi cel mai bun ghid în perioada următoare.

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