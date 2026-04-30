Ce poți să faci de 1 Mai în București. Evenimente, concerte și festivaluri din Capitală

Bucureștenii care vor să rămână acasă de 1 Mai au la dispoziție o mulțime de evenimente la care pot participa. De la grătare în aer liber și concerte, până la festivaluri sau petreceri la care pot lua parte. Iată ce poți să faci de 1 Mai în București.

Evenimente în București de 1 Mai

1 Mai se sărbătorește cu mare fast la București. Cei care aleg să rămână în Capitală nu vor duce lipsă de opțiuni de petrecere a timpului liber în minivacanța de Ziua Muncii.

Iată evenimentele la care poți participa în 2026:

GRILLFEST BBQ 2026: festival de grătar la Snagov

GRILLFEST BBQ 2026 este cel mai așteptat eveniment al weekendului de 1 Mai. Are loc între 1 și 3 mai la Casa Vlăsia din Snagov, iar intrarea este liberă. Este cel mai mare festival de grătar din Europa și așteaptă vizitatorii cu cele mai bune preparate în weekendul cu minivacanța de Ziua Muncii.

Peste 200 de chefi și pitmasteri vor găti aproximativ 100 de tone de carne din România și întreaga lume, iar vizitatorii pot descoperi mai multe zone tematice:

Zona US BBQ Experience aduce stiluri autentice din Texas, Carolina, Memphis, Kentucky, St. Louis și Kansas City.

În paralel, zona dedicată Americii Latine va găzdui demonstrații de asado argentinian și churrasco brazilian.

Vizitatorii au parte de preparate clasice reinterpretate, de la mici și burgeri până la specialități din vânat sau curcan. Mai mult, există și surprize culinare speciale, având în vedere că anul trecut burgerul de crocodil a avut un real succes.

Festivalul include și Masterclass-uri despre gătit și selecția de carne, dar și zone de petrecere și activități pentru copii.

Petrecere „Școala Veche” la Berăria H

Berăria H promite o seară de 1 Mai în stil românesc. Printre cântăreții care vor încinge atmosfera se numără Sorin Necunoscutu, George Nicoloiu, Nicu Gigantu sau Mircea Vijelie. Alături de ei va cânta formația completă de lăutari, cu țambal, contrabas, acordeon și clarinet.

Grătar la Hotel Caro

Bucureștenii sunt așteptați la terasa Glucoza Bar de 1 Mai, cu un meniu special care include preparate clasice și premium, mititei și cârnați de Pleșcoi, fleică coaptă lent timp de 3 ore, ceafă de porc, coaste de porc marinate în citrice, antricot de vițel și mușchiuleț de porc.

Pe lângă carne, se vor servi garnituri, deserturi de casă și băuturi, iar prețul este de 175 de lei de persoană.

Teatru și spectacole de Ziua Muncii

Pentru bucureștenii care vor să se bucură de scena culturală din Capitală, există următoarele opțiuni:

De 1 Mai, la Teatrul Roșu, se joacă comedia „Burlac la 40 de ani”, o piesă despre relații, prietenie și alegeri dificile, în care joacă Livia Taloi, Alin Brancu, Diana Bagdasar și Jean Lemne.

Alte spectacole:

Tache, Ianke și Cadâr (Victor Ion Popa), la Teatrul Bulandra, de la ora 19:00;

Lapte Negru, la Teatrul Nottara, de la ora 19:00;

Bani din cer (Ray Cooney), la Teatrul de Comedie, de la ora 19:00;

Strălucirea paraziților, la Teatrul Mic, de la ora 19:00;

Sonată de toamnă (Ingmar Bergman), la Teatrul Nottara, de la ora 19:00;

Apropo, o să mor, la Teatrul Excelsior, de la ora 19:00;

Rostopasca, la Expirat Halele Carol, de la ora 20:00.

Pentru copii, spectacole precum Peter Pan sau Ursul păcălit de vulpe și Povestea celor trei purceluși se joacă la Teatrul Ion Creangă.

Alte evenimente de 1 Mai în București

Black Coffee – show de muzică electronică

Iubitorii muzicii electronice au parte de un weekend de 1 Mai de senzație. Celebrul DJ Black Coffee vine la București și pregătește un show senzațional. Petrecerea începe la ora 15:00 și are loc la Palatul Mogoșoaia.

Tur ghidat la Palatul Parlamentului

Bucureștenii pot participa pe 1 și 2 mai la tururile ghidate de la Palatul Parlamentului. Ei pot vedea Sala de plen și ceasul atomic, dar și sălile istorice. Biletele costă 69 de lei, iar copiii au acces gratuit.

1 Mai Muncitoresc la Bodega La Mahala

Locuitorii Capitalei și nu numai au parte de 3 zile de distracție la Bodega „La Mahala”, pe strada Covaci nr. 8.

Va fi un eveniment în care micii vor fi vedetele zilei, însă cei prezenți vor putea încerca și alte preparate precum ciorbă de burtă, sarmale, cârnați de Pleșcoi și plăcinte de tot felul.

Degustare de mici la Grădina Mântuleasa

„Marea degustare de mici” se ține la Grădina Mântuleasa, pe strada Mântuleasa nr. 40. Cei prezenți vor primi o bere la draft pentru fiecare porție comandată.

Concerte în București de 1 Mai 2026

Iubitorii de muzică și distracție se pot delecta cu câteva concerte senzaționale pe 1 Mai. Iată evenimentele pline de muzică din București:

Stela Enache – Discotecă DJs COOP, Leo, la Control Club, de la ora 14:00;

Proconsul, la Botanic Restaurant, de la ora 19:00;

Romanian Night cu Alexandra Crăescu & Americas, la Riviera Park, de la ora 19:00;

Timpuri Noi – 1 Mai Muncitoresc, la Quantic, de la ora 20:30;

1 Mai Muncitoresc cu Sukar Nation, la The Pub – Universității, de la ora 21:00;

Alina Crișan & Band, la Hard Rock Cafe, de la ora 21:30;

Live BBQ Experience, la Epoque Hotel Relais & Châteaux, de la ora 12:30;

1 Mai solidar cu cei care nu muncesc. Cu DJ Teo, la Green Hours, de la ora 13:00;

Capsula Timpului – 90’s Party, la Hanu’ Berarilor Oprea Soare, de la ora 13:30;

Micul Șic de 1 Mai: Champagne & mici, la Caru’ cu bere, de la ora 14:00.

