Cât costă să mergi la mare de 1 Mai 2026. Ce trenuri suplimentare a introdus CFR

De: Denisa Crăciun 27/04/2026 | 21:20
Trenuri suplimentate de 1 Mai

Românii au motiv de bucurie! În câteva zile este 1 Mai, iar asta înseamnă zi liberă pentru angajați. Mulți dintre ei își prelungesc weekend-ul pentru a petrece la malul mării. Pentru a ajunge la mare, unii aleg să meargă cu mașina personală, în timp ce alții preferă trenul. Din acest motiv, operatorii feroviari au suplimentat rutele pentru litoral.

1 Mai este fără doar și poate una dintre cele mai așteptate zile din an. Ei bine, se apropie, așa că pregătirile sunt în toi. Tabăra este împărțită în două: unii turiști se duc la munte, iar alții la mare. Majoritatea preferă să se bucure de câteva zile la malul mării, așadar trenurile au fost suplimentate. Astfel, transportul până în Constanța din București, de exemplu, va circula la interval de 1-2 ore în această dată.

Mai multe trenuri de 1 Mai

În fiecare an, de 1 Mai, românii sărbătoresc Ziua Muncii. Este un prilej pentru o mini-vacanță, așa că litoralul îi așteaptă pe cei nerăbdători să dea startul sezonului. CFR s-a pregătit din timp și anunță suplimentarea trenurilor care au destinația finală Constanța, inclusiv Mangalia și toate celelalte stațiuni.

Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare, au transmis reprezentanții companiei.

De asemenea, oamenii pot ajunge ușor din toate colțurile țării, mai ales datorită legăturilor cu București Nord. Trenurile de aici și până în Constanța vor circula la intervale de 1-2 ore. În plus, circulația de pe ruta Constanța-Mangalia va fi reluată în perioada 30 aprilie-4 mai, chiar dacă în prezent se desfășoară lucrări de infrastructură.

Serviciul de transport Regio va fi operat temporar cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent, au mai adăugat ei.

Totuși, există și câteva limitări. Din acest motiv, CFR recomandă ca cei care își doresc să ajungă în stația Costinești Tabără să coboare la stația Costinești și asta pentru că trenul nu va opri în stația respectivă.

Trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, au mai spus reprezentanții.

Cât costă un bilet pentru studenții care vor să petreacă 1 Mai la mare

Majoritatea călătorilor care își doresc să ajungă la mare sunt studenți. Biletul va avea un cost mai mic decât cel pentru adulți. Prețul este pus și în funcție de stația de plecare.

-Un bilet de tren Brașov – Constanța, pentru studenți – 13,95 lei

-Un bilet de tren București – Constanța, pentru studenți – 9,20 lei

-Un bilet de tren Iași – Constanța, turiștii trebuie să schimbe trenul la București – 23 lei

-Un bilet de tren direct Iași – Constanța – 14 lei

-Un bilet de tren Timișoara – Constanța, turiștii trebuie să schimbe trenul la București – 25 lei.

