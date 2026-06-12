Charlie Dalin, legendarul câștigător al Vendée Globe, a murit la 42 de ani după o luptă cu o formă rară de cancer

Lumea yachtingului și a curselor oceanice este în doliu după moartea lui Charlie Dalin, unul dintre cei mai mari navigatori ai generației sale și câștigătorul ediției 2024 a celebrei curse Vendée Globe. Francezul s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani, după o luptă îndelungată cu o formă rară de cancer gastrointestinal.

Anunțul a fost făcut de familia sa. Soția navigatorului, Perrine Le Pape, a declarat pentru agenția franceză AFP:

„Cu profundă tristețe, familia mea și cu mine anunțăm dispariția soțului meu, Charlie Dalin, după o lungă perioadă de boală.”

Un talent excepțional al navigației offshore

Născut în 1984 la Le Havre, în Franța, Charlie Dalin a crescut într-un mediu în care navigația făcea parte din viața de zi cu zi. Încă din copilărie a concurat în clasa Optimist, iar mai târziu în clasa 420, demonstrând un talent remarcabil.

După terminarea studiilor, s-a mutat în Marea Britanie pentru a studia arhitectura navală la Universitatea din Southampton. În această perioadă a participat la numeroase competiții importante de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii, inclusiv Tour de France à la Voile, Cowes Week, Commodores’ Cup și Round the Island Race.

Trecerea către cursele offshore în echipaje reduse a fost un succes imediat. Dalin a terminat pe locul secund la prima sa cursă solo Mini 650, Les Sables-Azores Race, după care a concurat în Mini Transat și ulterior în prestigioasa clasă Figaro.

Între 2014 și 2018 a urcat pe podium cinci ani consecutiv în legendara Solitaire du Figaro, competiție în care s-a duelat cu mulți dintre viitorii săi rivali din clasa IMOCA, inclusiv Yoann Richomme.

Ascensiunea către gloria mondială

Consacrarea a venit în clasa IMOCA. Cu primul său monococ de 60 de picioare, Apivia, a câștigat Transat Jacques Vabre în 2019 și a devenit rapid unul dintre favoriții pentru Vendée Globe, cea mai dificilă cursă solo în jurul lumii.

La ediția 2020-2021 a Vendée Globe, Dalin a impresionat întreaga lume a navigației. A condus cursa timp de 37 de zile și a fost primul care a trecut linia de sosire.

Pe parcursul cursei a suferit o avarie gravă la unul dintre foilele laterale ale ambarcațiunii. Abia după revenirea în port s-a descoperit că piesa era practic susținută de improvizații realizate chiar de el și că rezistase astfel peste 13.000 de mile marine și 44 de zile.

Deși a trecut primul linia de sosire, victoria i-a revenit în final lui Yannick Bestaven, care a primit timp compensatoriu pentru participarea la operațiunea de salvare a lui Kevin Escoffier. Dalin a acceptat rezultatul cu eleganță și sportivitate, felicitându-și rivalul.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

În timp ce pregătea noul său proiect pentru Vendée Globe 2024, alături de sponsorul MACIF și noua ambarcațiune Macif Santé Prévoyance, viața lui Charlie Dalin a luat o turnură dramatică.

La sfârșitul anului 2023, în timpul unei sesiuni de antrenament, au apărut primele simptome. Investigațiile medicale efectuate de urgență au confirmat diagnosticul: o formă rară de cancer gastrointestinal.

Navigatorul s-a retras din Transat Jacques Vabre 2023, însă nu a făcut publică boala. În schimb, a continuat tratamentul și pregătirea pentru marele său obiectiv: Vendée Globe.

În mod remarcabil, a reușit chiar să câștige cursa New York-Vendée în perioada de pregătire.

Participarea sa la Vendée Globe 2024 a rămas incertă până în ultimele săptămâni înaintea startului. Un control medical efectuat în noiembrie 2024 a arătat că tumora nu evoluase, iar medicii și-au dat acordul pentru participare.

Victoria istorică din Vendée Globe 2024

În timpul cursei, Dalin și-a gestionat boala în secret, urmând zilnic tratamentul de imunoterapie și încercând să se odihnească ori de câte ori avea ocazia.

„Am respectat strategia stabilită și am dormit în medie șase ore și jumătate pe zi, mai mult decât la prima mea participare la Vendée Globe”, declara ulterior pentru AFP.

El a recunoscut că a avut dureri abdominale în timpul cursei, însă a refuzat să lase boala să-i afecteze concentrarea.

„Îmi spuneam că nu am timp să mă gândesc la asta. Durerile dispăreau la fel de repede cum apăreau. Când am ajuns la țărm aproape că le uitasem.”

În Oceanul Indian de Sud, francezul a realizat una dintre cele mai spectaculoase decizii tactice din istoria competiției, alegând să navigheze chiar în fața unui sistem depresionar extrem de violent. Mutarea i-a permis să se desprindă decisiv de principalul său rival, Yoann Richomme.

În ciuda bolii, Dalin a menținut un ritm incredibil și viteze impresionante la bordul ambarcațiunii sale cu foile portante.

Rezultatul a fost istoric: a câștigat Vendée Globe 2024 în 64 de zile, 19 ore, 22 de minute și 49 de secunde, stabilind un nou record al cursei și doborând precedentul reper cu aproape 10 zile.

Povestea pe care a ținut-o ascunsă

În timpul sărbătoririi victoriei, Charlie Dalin a ales să nu dezvăluie lupta pe care o purta cu cancerul.

A decis să spună întreaga poveste în autobiografia sa, „La Force du Destin” („Forța Destinului”), publicată în octombrie 2025.

„Dacă un scenarist ar fi scris povestea aceasta, nimeni nu ar fi crezut-o. Un navigator bolnav de cancer care revine la cursa visurilor sale și o câștigă după ce la prima participare a trecut primul linia de sosire, dar a terminat pe locul doi. Ar fi părut prea mult pentru a fi credibil. Și totuși exact asta s-a întâmplat”, declara el pentru revista franceză Voiles et Voiliers.

Cartea a impresionat publicul și comunitatea sportivă, iar premiile au început să curgă. În 2025 a fost desemnat Rolex World Sailor of the Year, una dintre cele mai importante distincții din lumea navigației.

Un mentor până la final

După Vendée Globe, sănătatea i-a permis să rămână implicat în proiectul MACIF, contribuind la dezvoltarea următoarei generații de ambarcațiuni IMOCA 60.

Experiența și cunoștințele sale au fost puse în slujba echipei, iar britanicul Sam Goodchild a fost desemnat noul skipper al proiectului.

Omagiile venite din întreaga lume

După anunțul decesului, numeroase personalități și organizații din lumea navigației au transmis mesaje emoționante.

Organizatorii Vendée Globe au declarat:

„Charlie Dalin a făcut generații întregi de navigatori să viseze și a inspirat mult dincolo de lumea navigației. Viața și exemplul său vor continua să inspire.”

Președintele Vendée Globe, Alain Lebœuf, a subliniat că Dalin lasă o amprentă de neșters în istoria competiției:

„Charlie lasă în urmă o moștenire extraordinară prin talentul și spiritul său de luptător, atât pe ocean, cât și în fața încercării cumplite prin care a trecut. Dincolo de campion, nu uit omul și respectul pe care îl inspira tuturor celor care l-au cunoscut.”

Charlie Dalin lasă în urmă o soție, un fiu și o moștenire care va rămâne pentru totdeauna în istoria navigației mondiale. Povestea sa este una despre curaj, determinare și depășirea limitelor umane, o lecție care va continua să inspire generații întregi de sportivi.

CITEȘTE ȘI: Moartea unui bărbat, după consumul unei brânze artizanale primită cadou de Valentines Day de la soția sa, ajunge în fața judecătorilor. Ce susțin cele două părți

Actorul Tyler Mane, cunoscut pentru rolul din „X-Men”, a fost diagnosticat cu cancer de sân. „Am vrut să țin totul secret”