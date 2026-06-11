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Moartea unui bărbat, după consumul unei brânze artizanale primită cadou de Valentines Day de la soția sa, ajunge în fața judecătorilor. Ce susțin cele două părți

De: Paul Hangerli 11/06/2026 | 06:30
Moartea unui bărbat, după consumul unei brânze artizanale primită cadou de Valentines Day de la soția sa, ajunge în fața judecătorilor. Ce susțin cele două părți
A murit din pricina cadoului de Valentines Day, sursa-colaj CANCAN.RO
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Văduva dă în judecată o firmă din Wiltshire și cere despăgubiri de 200.000 de lire sterline după ce partenerul său a consumat un Reblochon organic contaminat cu o bacterie mortală.

Un artist a murit după ce a consumat o brânză artizanală contaminată cu listeria, pe care o primise cadou de la soția sa de Ziua Îndrăgostiților, a aflat instanța.

Roger Parkes, pictor și bucătar din Chichester, West Sussex, s-a îmbolnăvit grav și a murit la câteva zile după ce a consumat o „cutie de Valentine’s Day” cu brânzeturi comandată de soția sa, Carina.

Cadoul fusese cumpărat de la The Old Cheese Room, un producător artizanal de brânzeturi din Wiltshire, în februarie 2023.

După moartea lui Parkes, compania a retras de la vânzare produsul său „Baronet” Reblochon, o brânză semimoale fabricată din lapte organic de vacă Jersey.

O anchetă medico-legală a concluzionat ulterior că artistul a murit din cauza insuficienței multiple de organe și a meningitei.

Văduva cere despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline

Acum, văduva sa a intentat proces împotriva companiei The Old Cheese Room, solicitând despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline pentru moartea soțului ei.

Compania admite că brânza consumată de Parkes era contaminată cu bacteria potențial letală, însă neagă că produsul ar fi fost cauza directă a decesului, subliniind că acesta suferea și de afecțiuni medicale grave.

The Old Cheese Room, companie premiată și cu sediul în Corsham, Wiltshire, este administrată de Julianna Sedli, maestru brânzar, și de soțul ei, Karim Niazy.

În martie 2023, firma a fost obligată să emită o alertă prin intermediul Agenției pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (Food Standards Agency), retrăgând de la vânzare un lot de brânză Baronet după moartea lui Parkes și după ce alte două persoane s-au îmbolnăvit.

Cum s-a îmbolnăvit Roger Parkes

Potrivit documentelor depuse la Înalta Curte din Londra de avocatul Shahram Sharghy, care o reprezintă pe văduvă, cutia cu brânzeturi a fost livrată la domiciliul lui Roger Parkes pe 10 februarie 2023.

Acesta a început să consume brânza pe 17 februarie și a continuat să mănânce din ea în următoarele zile.

Pe 21 februarie a fost chemată o ambulanță după ce Parkes s-a simțit foarte rău, presupus ca urmare a consumului de brânză contaminată.

El a fost transportat la Spitalul St Richards din Chichester. Starea sa s-a agravat, iar pe 23 februarie a fost transferat la Royal Sussex County Hospital din Brighton, unde medicii au diagnosticat o infecție cu listeria.

În ciuda eforturilor medicilor, starea lui a continuat să se deterioreze, iar acesta a murit pe 27 februarie.

Concluziile anchetei privind decesul

Ancheta privind decesul, desfășurată în septembrie 2024, a concluzionat că brânza era contaminată cu listeria și nu era sigură pentru consumul uman, contaminarea fiind probabil legată de procesul de fabricație al companiei.

Cauza medicală a morții a fost stabilită ca fiind insuficiență multiplă de organe și meningoencefalită cauzată de listeria.

Avocatul văduvei susține că firma nu a retras produsul de la vânzare la timp și a permis ca brânza contaminată să fie consumată de Roger Parkes, ceea ce ar fi dus la îmbolnăvirea și moartea acestuia.

Compania contestă legătura dintre brânză și deces

De cealaltă parte, avocatul companiei, Alexander MacPherson, recunoaște existența contaminării, dar contestă legătura directă dintre brânză și deces.

Acesta a arătat că Roger Parkes trecuse printr-o intervenție complexă la aortă cu doar câteva luni înainte de moarte și că operația fusese efectuată în contextul unei septicemii cu E. coli.

Potrivit apărării, Parkes avea deja un risc ridicat de a dezvolta infecții severe ale sistemului nervos central și alte complicații grave.

În aceste condiții, compania susține că nu este demonstrat faptul că infecția cu listeria a fost cauza directă a decesului, acesta putând fi provocat de afecțiunea cardiovasculară și de complicațiile intervenției chirurgicale.

De asemenea, apărarea contestă valoarea despăgubirilor solicitate.

Cazul ajunge în fața instanței

Roger Parkes se descria online drept un „artist autodidact care lucrează după principii tradiționale, dar cu interes pentru impresionism și lucrări semiabstracte”. În paralel, lucra și ca bucătar.

Cazul urmează să fie analizat în cadrul unei audieri preliminare înainte de proces.

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