Noi dezvăluiri despre Michael Jackson. Ce obișnuia să bea în fiecare seară, înainte să moară

Noi detalii despre viața privată a lui Michael Jackson au fost dezvăluite de fostul său bodyguard, Matt Fiddes, care susține că artistul avea obiceiul de a consuma cantități foarte mari de sirop de tuse pentru a putea dormi.

Potrivit declarațiilor citate de Yahoo, Michael Jackson ar fi ajuns să bea chiar și două sticle de sirop de tuse într-o singură noapte, în încercarea de a-și induce somnul, comportament care ar fi depășit cu mult dozele recomandate de producători.

Bodyguardul a povestit că era adesea trimis să cumpere mai multe sticle de sirop de la farmacii diferite, din cauza restricțiilor de achiziție. Odată ajuns înapoi la artist, acesta ar fi consumat rapid întreaga cantitate.

„Am ajuns în camera lui și am fost îngrozit. Le-a terminat imediat”, a declarat Fiddes.

Michael Jackson avea probleme mari cu somnul

Potrivit acelorași surse, aceste episoade ar fi fost legate de insomnii severe, iar siropul de tuse era folosit ca metodă de calmare. În unele cazuri, chiar și după consumul unor cantități mari, artistul nu reușea să adoarmă, rămânând treaz ore întregi.

Ulterior, potrivit declarațiilor citate, Michael Jackson ar fi apelat la tratamente medicale mai puternice pentru a-și trata problemele de somn.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în locuința sa din Los Angeles. Potrivit concluziilor oficiale ale autorităților, decesul a fost cauzat de o intoxicație acută cu propofol și alte medicamente sedative, administrate în context medical.

Moartea sa a fost declarată ulterior omucidere, iar medicul său personal a fost condamnat pentru administrare necorespunzătoare de substanțe puternice. Evenimentul a șocat întreaga lume și a declanșat numeroase dezbateri legate de dependența artistului de medicamente și de presiunea uriașă la care era supus în ultimii ani de viață.

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