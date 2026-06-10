O studentă de 20 de ani a murit, după ce fusese la spital de 3 ori într-o zi. Ce s-a întâmplat cu ea

Un caz care a stârnit un val de indignare în Marea Britanie a readus în atenția publică problemele legate de gestionarea urgențelor medicale și de modul în care sunt evaluate simptomele pacienților care se prezintă în repetate rânduri la spital. O tânără în vârstă de 20 de ani, studentă la Facultatea de Drept, și-a pierdut viața la doar câteva zile după ce a solicitat ajutor medical de mai multe ori pentru aceleași simptome severe.

Problemele de sănătate au debutat la scurt timp după întoarcerea tinerei dintr-o călătorie. Inițial, aceasta a început să acuze dureri abdominale intense, însoțite de greață și episoade repetate de vărsături. Pe măsură ce starea sa s-a agravat, familia a decis să solicite asistență medicală de urgență.

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În prima prezentare la spital, simptomele au fost considerate compatibile cu o afecțiune digestivă obișnuită. Tânăra a primit tratament pentru combaterea stării de greață și a fost externată după o evaluare sumară. Nu au fost efectuate investigații complexe care să poată exclude alte cauze potențial grave ale simptomelor.

În orele care au urmat, starea pacientei s-a deteriorat semnificativ. Durerile abdominale au devenit mai intense, iar vărsăturile au continuat. Din cauza agravării simptomelor, aceasta s-a întors la unitatea medicală în aceeași zi. Deși situația părea să indice o evoluție nefavorabilă, diagnosticul inițial a fost menținut. Medicii au administrat fluide intravenoase pentru hidratare și au decis din nou externarea.

La scurt timp după cea de-a doua plecare din spital, starea de sănătate a tinerei a continuat să se înrăutățească. Slăbită și incapabilă să se alimenteze corespunzător, aceasta a revenit pentru a treia oară la serviciul de urgență în decurs de aproximativ 24 de ore. Potrivit documentelor analizate ulterior, pacienta a petrecut numeroase ore în așteptare înainte de a fi reevaluată.

După examinare, medicii au decis internarea pentru monitorizare pe termen scurt. Cu toate acestea, spitalizarea a durat doar o noapte. În lipsa unor investigații suplimentare care să identifice cauza exactă a simptomelor, s-a considerat că starea pacientei permite externarea.

La scurt timp după întoarcerea acasă, situația a luat o turnură dramatică. Organismul tinerei a cedat, iar aceasta s-a prăbușit brusc. Echipajele medicale au intervenit de urgență și au transportat-o din nou la spital, însă eforturile depuse pentru salvarea vieții sale nu au avut succes.

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