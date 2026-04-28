Zodia care riscă un accident grav de 1 Mai, potrivit Cristinei Demetrescu: „Trebuie să fie foarte atenți”

Astrologul Cristina Demetrescu vine cu noi previziuni astrale. Ea a explicat că în perioada 27 aprilie-3 mai se va resimți o energie intensă, mai ales datorită influențelor puternice marcate de planetele Berbec și de mutarea lui Uranus în Gemeni.

Deși urmează o săptămână plină cu surprize, schimbări majore și oportunități neașteptate, pot apărea lucruri imprevizibile. Astrologul Cristina Demetrescu atenționează un semn zodiacal că este posibil să aibă parte de un moment delicat. Aceasta spune că în data de 1 Mai, o zodie este predispusă la accidente și este important să acorde mai multă atenție activităților și oamenilor din jur.

Zodia care riscă un accident grav de 1 Mai

Horoscopul săptămânii 27 aprilie-3 mai scoate la suprafață emoții profunde. Unele zodii ar putea avea parte de instabilitate financiară. În același timp, conjuncția Venus-Uranus în Gemeni aduce vești bune. Mai concret, pot apărea surprize plăcute în plan personal și nu numai, dar și întâlniri neașteptate. Acestea la rândul lor pot deschide uși și oportunități noi, mai ales din punct de vedere al carierei. Chiar dacă majoritatea zodilor vor traversa o perioadă bună pe toate sectoarele, nativii unei zodii trebuie să fie mai prudenți decât de obicei.

Ziua de 1 Mai este una plină de diverse activități. Majoritatea românilor aleg să se ducă la munte sau la mare pentru a celebra Ziua Muncii, ceea ce este un prilej de bucurie. Totuși, Cristina Demetrescu, specialistă în astrologie, a explicat că oamenii născuți sub semnul unei zodii trebuie să fie atenți. Este vorba despre cei care au marcaje în zodia Scorpion. În această zi, multe semne zodiacale se ocupă de anumite aspecte, unii se concentrează pe responsabilitățile legate de muncă, în timp ce alții se învârt în jurul familiei și a casei.

Același lucru se întâmplă și în cazul Scorpionilor și asta pentru că se vor focusa pe locul de muncă. Nativii născuți sub acest semn sunt profesioniști, din acest motiv, se implică în special în activități ce presupun atenție și precizie. Ei vor fi prinși într-o perioadă alertă, tocmai pentru că au multe de făcut, însă este important să le ia pe rând și să nu se grăbească. Cristina Demetrescu are un sfat pentru ei și anume să fie foarte atenți pentru a evita posibile accidente sau greșeli.

VEZI ȘI: Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate

Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe