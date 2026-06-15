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O influenceriță din România a spus cât costă, de fapt, o săptămână în Thassos. Prețurile i-au surprins pe turiști

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 09:22
O influenceriță din România a spus cât costă, de fapt, o săptămână în Thassos. Prețurile i-au surprins pe turiști
Thassos. Sursa foto Freepik
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Grecia rămâne și în acest an una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru concediile de vară. Cu toate acestea, mulți se întreabă cât mai costă, de fapt, o aroganță pe plajele elene? O cunoscută influenceriță din România nu s-a mai ascuns și a pus pe masă cifrele exacte!

Este vorba despre Diana Mocanu, o influenceriță care a călătorit în 38 de țări și care știe foarte bine cum stă treaba cu bugetele de vacanță. Tânăra a lăsat la o parte secretele și a dezvăluit pe rețelele de socializare care a fost prețul real pentru un sejur complet în Thassos, acolo unde a petrecut șapte nopți de vis.

Cât costă, de fapt, o săptămână în Thassos

Fără menajamente, șatena a recunoscut că distracția a costat-o aproape 4.400 de lei de persoană. Aceasta a explicat faptul că a plecat din București împreună cu alte trei persoane, împărțind frățește o parte din cheltuieli. Ca să nu existe speculații, influencerița din online a pus totul pe foaie: a plătit 2.000 de lei pe cazare, 1.600 de lei pe mâncare, 300 de lei pe drum și 500 de lei pe activități, acestea fiind prețurile pentru o singură persoană.

„Cât ne-a costat o săptămână în Thassos? Noi am plecat din București, 4 persoane per mașină și cheltuielile mele au fost: 2.000 lei pe cazare, 1.600 lei pe mâncare, 300 lei pe drum, 500 lei pe activități. În total, aproximativ 4.400 lei de persoană pentru o săptămână întreagă în Thassos”, a spus Diana Mocanu, pe Instagram.

Thassos
Thassos. Sursa foto Instagram/ Diana Mocanu

Deși sumele pot părea piperate pentru unii, Thassos este considerată una dintre destinațiile ieftine de vacanță, motiv pentru care mii de români iau cu asalt această insulă an de an. Totuși, secretele din spatele tarifelor sunt bine păstrate de agențiile de turism.

Cele mai mici costuri la hoteluri și pensiuni se înregistrează la începutul sezonului, adică în lunile mai și iunie, dar și la debutul toamnei, în primele două săptămâni din septembrie. La polul opus, lunile iulie și august aduc scumpiri majore, moment în care localnicii profită la maximum de numărul uriaș de turiști.

Când este indicat să mergi în Grecia

Dacă vrei să eviți aglomerația sufocantă și să prinzi plaje mai libere, există un pont prețios. Prima parte a lunii septembrie este considerabil mai liberă în comparație cu finalul lunii iunie. În plus, dacă tragi linie, iunie și septembrie sunt perioade mult mai convenabile din punct de vedere financiar decât luna august, când prețurile explodează de-a dreptul.

Pe lângă această destinație celebră, topul preferințelor pentru cei care pleacă din țară cuprinde și alte zone cunoscute. Foarte mulți români preferă să își petreacă zilele libere în Halkidiki, Lefkada sau Corfu. De asemenea, în topul locurilor ieftine intră și celebra stațiune Paralia Katerini, unde an de an se adună mii de mașini cu numere de România.

Pe de altă parte, dacă vrei o escapadă de lux, unde prețurile sunt mult mai piperate și pretențiile pe măsură, insule precum Symi, Paros sau Paxos sunt variantele care îți vor goli considerabil portofelul.

VEZI ȘI: Aflată în drum spre Grecia, o româncă a rezervat o noapte într-un hotel de 3 stele din Bulgaria. Ce a primit să mănânce la micul-dejun

Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară. Este la 45 de minute de Atena

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