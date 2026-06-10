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Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară. Este la 45 de minute de Atena

De: Anca Chihaie 10/06/2026 | 21:46
Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară. Este la 45 de minute de Atena
Grecia/ sursa foto: Facebook
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Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, însă tot mai mulți vizitatori aleg în ultimii ani să descopere locuri mai puțin aglomerate decât insulele consacrate. Printre acestea se numără Riviera Ateniană, o regiune spectaculoasă aflată în apropierea capitalei elene, care combină plajele, peisajele maritime și obiectivele istorice într-o singură destinație.

Situată la mai puțin de o oră de centrul Atenei, zona de coastă a devenit una dintre cele mai atractive opțiuni pentru cei care doresc să îmbine vacanța la mare cu explorarea patrimoniului cultural al Greciei. De-a lungul anilor, regiunea a trecut printr-un amplu proces de dezvoltare, transformându-se într-un loc apreciat atât de turiștii străini, cât și de localnici.

Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară

Riviera Ateniană se întinde pe aproximativ 70 de kilometri, urmând linia țărmului din regiunea Attica. Traseul începe în apropierea Portului Pireu și continuă până la Capul Sounion, unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice din sudul Greciei. De-a lungul acestui drum se află numeroase stațiuni, plaje amenajate, hoteluri moderne și restaurante care oferă priveliști impresionante asupra Mării Egee.

Una dintre caracteristicile care diferențiază Riviera Ateniană de alte destinații turistice este accesibilitatea. Vizitatorii nu au nevoie de transport maritim sau de zboruri suplimentare pentru a ajunge la plajă după ce aterizează în capitala Greciei. Astfel, turiștii pot explora într-o singură vacanță atât monumentele istorice ale Atenei, cât și zonele de coastă aflate la mică distanță.

Mulți aleg să înceapă călătoria cu cele mai importante atracții ale capitalei. Acropolele, simbolul civilizației grecești antice, continuă să atragă milioane de vizitatori în fiecare an. De asemenea, Muzeul Național de Arheologie oferă o incursiune impresionantă în istoria și cultura elenă, prin colecțiile sale de artefacte și opere de artă.

După experiențele culturale din Atena, Riviera Ateniană reprezintă o oportunitate ideală pentru relaxare. Plajele cu ape limpezi, promenadele moderne și atmosfera liniștită oferă un contrast plăcut față de agitația urbană. În multe dintre localitățile de pe litoral, turiștii pot practica sporturi nautice, pot face plimbări pe malul mării sau se pot bucura de gastronomia tradițională grecească.

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Șezlongul costă doar 1 euro în această destinație de vacanță. Turiștii europeni aleg tot mai des această țară

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