Acasă » Știri » Cerere în căsătorie spectaculoasă în Mykonos! Actrița Cezara Munteanu a spus „DA”

Cerere în căsătorie spectaculoasă în Mykonos! Actrița Cezara Munteanu a spus „DA”

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 10:15
Cerere în căsătorie spectaculoasă în Mykonos! Actrița Cezara Munteanu a spus „DA”
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Actrița Cezara Munteanu traversează o perioadă extrem de importantă din viața personală, după ce partenerul ei de viață, Liviu Chițu, a decis să facă pasul cel mare și să oficializeze relația lor printr-o cerere în căsătorie. Evenimentul a avut loc într-un cadru romantic, ales cu atenție, în timpul unei vacanțe pe care cei doi o petrec împreună într-o destinație exclusivistă din Grecia.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ zece ani, perioadă în care relația lor a evoluat constant, consolidându-se prin experiențe comune, proiecte personale și o legătură care a rămas stabilă în ciuda timpului. De-a lungul anilor, au fost văzuți în diverse contexte publice, însă și-au păstrat viața privată departe de expunerea excesivă, preferând discreția în ceea ce privește detaliile intime ale relației.

Cezara Munteanu a fost cerută în căsătorie!

Momentul logodnei s-a petrecut în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații de vacanță din Marea Egee, renumită pentru peisajele sale spectaculoase, apusurile intense și atmosfera romantică. Alegerea locației nu a fost întâmplătoare, insula fiind frecvent preferată de cupluri pentru evenimente speciale datorită decorului natural și ambientului elegant.

Potrivit contextului evenimentului, partenerul actriței a organizat o seară specială, într-un cadru privat, cu vedere către mare, într-un restaurant sau spațiu amenajat astfel încât să ofere intimitate și o atmosferă rafinată. Decorul a fost gândit în detaliu, cu accent pe lumini calde și un ambient relaxat, menit să marcheze un moment cu valoare emoțională puternică. În timpul acestei cine, a fost făcut pasul decisiv al cererii în căsătorie, moment care a transformat vacanța într-o amintire definitorie pentru cuplu.

„Am spus >! Te iubesc nemărginit! Sunt recunoscătoare că ești lângă mine în acest jurnal numit viață“, a scris Cezara Munteanu, pe social media.

În paralel cu viața personală, Cezara Munteanu este cunoscută publicului larg pentru activitatea sa din domeniul artistic, inclusiv pentru aparițiile în producții cinematografice și participarea la evenimente internaționale. De-a lungul timpului, a fost prezentă pe covorul roșu la festivaluri importante, inclusiv la Cannes, unde a atras atenția prin aparițiile sale elegante și prin prezența scenică.

(VEZI ȘI: Pozau în cuplul perfect, dar iubitul îi făcea viața un coșmar! O cântăreață din România și-a făcut curaj și a rupt tăcerea: „Am avut coșmaruri nopți la rând”)

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Știri
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Știri
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său,…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță
Adevarul
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina digitală de fier”
Mediafax
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui lider al partidului
Digi 24
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei...
ULTIMA ORĂ
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont ...
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont pe o aplicație de dating
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ...
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în ...
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în Columbia
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
Vezi toate știrile