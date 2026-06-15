Cerere în căsătorie spectaculoasă în Mykonos! Actrița Cezara Munteanu a spus „DA”

Actrița Cezara Munteanu traversează o perioadă extrem de importantă din viața personală, după ce partenerul ei de viață, Liviu Chițu, a decis să facă pasul cel mare și să oficializeze relația lor printr-o cerere în căsătorie. Evenimentul a avut loc într-un cadru romantic, ales cu atenție, în timpul unei vacanțe pe care cei doi o petrec împreună într-o destinație exclusivistă din Grecia.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ zece ani, perioadă în care relația lor a evoluat constant, consolidându-se prin experiențe comune, proiecte personale și o legătură care a rămas stabilă în ciuda timpului. De-a lungul anilor, au fost văzuți în diverse contexte publice, însă și-au păstrat viața privată departe de expunerea excesivă, preferând discreția în ceea ce privește detaliile intime ale relației.

Cezara Munteanu a fost cerută în căsătorie!

Momentul logodnei s-a petrecut în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații de vacanță din Marea Egee, renumită pentru peisajele sale spectaculoase, apusurile intense și atmosfera romantică. Alegerea locației nu a fost întâmplătoare, insula fiind frecvent preferată de cupluri pentru evenimente speciale datorită decorului natural și ambientului elegant.

Potrivit contextului evenimentului, partenerul actriței a organizat o seară specială, într-un cadru privat, cu vedere către mare, într-un restaurant sau spațiu amenajat astfel încât să ofere intimitate și o atmosferă rafinată. Decorul a fost gândit în detaliu, cu accent pe lumini calde și un ambient relaxat, menit să marcheze un moment cu valoare emoțională puternică. În timpul acestei cine, a fost făcut pasul decisiv al cererii în căsătorie, moment care a transformat vacanța într-o amintire definitorie pentru cuplu.

„Am spus >! Te iubesc nemărginit! Sunt recunoscătoare că ești lângă mine în acest jurnal numit viață“, a scris Cezara Munteanu, pe social media.

În paralel cu viața personală, Cezara Munteanu este cunoscută publicului larg pentru activitatea sa din domeniul artistic, inclusiv pentru aparițiile în producții cinematografice și participarea la evenimente internaționale. De-a lungul timpului, a fost prezentă pe covorul roșu la festivaluri importante, inclusiv la Cannes, unde a atras atenția prin aparițiile sale elegante și prin prezența scenică.

(VEZI ȘI: Pozau în cuplul perfect, dar iubitul îi făcea viața un coșmar! O cântăreață din România și-a făcut curaj și a rupt tăcerea: „Am avut coșmaruri nopți la rând”)