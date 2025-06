Pozau în cuplul perfect, dar iubitul îi făcea viața un coșmar! O cântăreață din România și-a făcut curaj și a rupt tăcerea: „Am avut coșmaruri nopți la rând”

O cântăreață din România și-a deschis inima și a rupt tăcerea! Părea că trăia o poveste de iubire ca-n filme, dar realitatea era un coșmar! Fanii nu se așteptau la așa ceva! Artista a făcut dezvăluiri explozive!

După scandalul uriaș dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, alte victime ale relațiilor toxice au început să vorbească deschis despre abuzurile pe care le-au suferit în tăcere. Cele mai recente dezvăluiri vin din partea unei cântărețe cunoscute, care a ales să povestească prin ce momente cumplite a trecut.

Este vorba despre Kaira! Artista a povestit pe TikTok cum a fost bătută de fostul iubit, dar și cum a găsit puterea să scape! În timpul unei nopți bărbatul a devenit violent într-o parcare din Craiova. Cântăreața susține că a fost înjurată, târâtă și scuipată până când a reușit să fugă într-un taxi, care, ca printr-o minune, se afla exact în acel moment acolo.

„Și eu am fost într-o relație publică cu cineva care m-a trântit de toate mașinile dintr-o parcare din Craiova până mi-a rupt hainele de pe mine, care m-a scuipat și înjurat și trântit pe jos până ce am reușit să fug într-un taxi care cred că a fost pus de Dumnezeu fix acolo, între blocuri, la acea oră din noapte”, a scris Kaira, pe rețelele de socializare.

Citește și: După Marilu Dobrescu, o altă artistă din România a dezvăluit că a fost abuzată fizic. A ținut totul ASCUNS până acum: ”Am plâns timp de 2 ore”

În timp ce în fața lumii fostul ei partener era văzut drept un model de bărbat iubitor și respectuos, în realitate Kaira trăia un coșmar. După ce a reușit să scape din parcarea respectivă, artista și-a găsit refugiul într-un hotel, dar nopțile de coșmar și atacurile de panică au continuat multă vreme.

„Da, fix omul lângă care formam un cuplu perfect de un an în online. Omul care cu câteva ore în urmă îmi spusese „Te iubesc” sau „Ești dragostea mea!” Omul care urla în casă până îmi făcea câinele pe el, la propriu. Și, cel mai ironic, un om care în online „provăduia” numai despre „onoare” și despre „lupta pentru bine” (…) Am fugit disperată la un hotel, loc unde am stat tremurând toată noaptea, el sunând de zeci poate chiar sute de ori „ca să îl ascult, că nu știe ce a fost cu el”. Am avut coșmaruri nopți la rând, iar aceea a fost noaptea în care el mi-a distrus credința că lumea este un loc sigur”, a mai scris artista.

Cu atât mai mult, fostul iubit o suna în mod excesiv, încercând să o convingă să-l asculte! Cu toate acestea, bărbatul nu și-ar fi cerut niciodată iertare „cum trebuie”, nu ar fi conștientizat și nici nu ar fi recunoscut vreodată ce a făcut.

„Acelea au fost primele atacuri de panică și anxietate (că tot m-ați întrebat mulți de unde au pornit și am ales să atac, să îl protejez, pentru că „a muncit din greu pentru tot ce are și un astfel de lucru i-ar pune cariera în cap”, așa îmi spuneam). Nu a conștientizat niciodată, nu a recunoscut niciodată, nu și-a cerut iertare cum trebuie niciodată, ba chiar a pozat pe post de victimă și „suferind” în online, loc în care eu am ieșit personajul negativ și în care am fost bullied grav de susținătorii lui (care știau doar varianta lui) aproape un an de zile”, a precizat Kaira.