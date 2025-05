După Marilu Dobrescu, o altă artistă din România a dezvăluit că a fost abuzată fizic. A ținut totul ASCUNS până acum: ”Am plâns timp de 2 ore”

Olivia Addams a făcut dezvăluiri neștiute despre abuzurile trăite în fosta relație! Artista a dat cărțile pe față, după ce a văzut videoclipul postat de Marilu Dobrescu! A ținut totul ascuns până acum!

Olivia Addams se alătură celor care o susțin pe Marilu Dobrescu, vloggerița care a zguduit internetul cu dezvăluirile despre abuzurile suferite din partea fostului partener, Iustin Petrescu. Artista a reacționat după ce a urmărit videoclipul și a simțit nevoia să vorbească public despre propria traumă.

Videoclipul publicat de Marilu Dobrescu, în care tânăra și-a deschis inima în fața urmăritorilor și a povestit cum a fost bătută de bărbatul alături de care visa să aibă un copil, a provocat un val uriaș de reacții. Printre cei care au fost profund marcați de povestea ei se numără și Olivia Addams, care a plâns ore întregi.

„Acest mesaj este pentru toate femeile care au trecut printr-un abuz într-o relație. Vin de la videoclipul lui Marilu, am plâns timp de două ore, pentru că am tot avut flash-uri în timp ce povestea chestii prin care am trecut și eu, la rândul meu. Nu puteți să fiți atât de nesimțiți să ziceți că femeia minte, pentru că se vede clar pe ea cum tremură, se vede, efectiv, că nu minte. Orice femeie care zice orice altceva sunteți de ultimă speță. Nu doresc absolut nimănui să treacă prin ce a trecut ea. Mi se pare că a avut foarte mult curaj să vorbească despre chestia asta și îi mulțumesc din tot sufletul că a făcut chestia asta”, a mărturisit Olivia Addams pe TikTok.