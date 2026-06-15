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Sărbătoare importantă pe 15 iunie 2026. Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 09:45
Sărbătoare importantă pe 15 iunie 2026. Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox
Sărbătoare importantă pe 15 iunie 2026. Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox
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Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox pe 15 iunie. Astăzi, pe data de 15 iunie 2026, am pășit oficial în cel de-al doilea ciclu săptămânal al Postului închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cerul se deschide pentru cei care se roagă cu ardoare, fiind sărbătoare cu cruce neagră în rânduielile bisericești, dar și un prilej de bucurie culinară, deoarece credincioșii se pot răsfăța cu preparate din pește!

În fiecare an, la această dată sfântă, comunitatea ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Amos. Se spune că acesta face adevărate minuni pentru credincioșii care își îndreaptă gândurile și rugăciunile către el.

Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox pe 15 iunie

Originar dintr-o așezare modestă numită Tecoa, situată în vecinătatea Betleemului, acest mare sfânt a viețuit cu multe veacuri în urmă, mai exact în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Traducerea numelui său din limba ebraică ascunde semnificații profunde, trimițând cu gândul la noțiunile de „povară” sau „sarcină”.

Înainte de a primi chemarea divină, el a avut o existență simplă, muncind ca îngrijitor al porcinelor ce aparțineau unui cetățean înstărit din Ierusalim. Momentul în care harul său a început să se manifeste a coincis cu perioadele în care destinele poporului erau conduse de monarhul Ozia în Iudeea și de suveranul Ieroboam în Samaria.

Sărbătoare importantă pe 15 iunie 2026. Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox
Sărbătoare importantă pe 15 iunie 2026. Ce sfânt este pomenit în calendarul ortodox

Acest trimis al cerului nu s-a temut de puterea pământească și i-a mustrat public pe regele Ozia, dar și pe slujitorii altarelor păgâne, din cauza faptului că aceștia își abătuseră privirea de la adevăr și aduceau omagii unor sculpturi și idoli fără suflare. Prin harul său oratoric, el a ghidat mulțimile de oameni spre calea iubirii de Dumnezeu.

Sfârșitul său pământesc a fost unul tragic și violent, plecând în lumea celor drepți după ce a primit o lovitură fatală în zona frunții cu un baston, încasată de la fiul unui slujitor al idolilor.

Rugăciunea care îți salvează sufletul

Pentru a trece cu bine peste momentele dificile, pentru claritate mentală și liniște în familie, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică și făcătoare de minuni, dedicată acestui ocrotitor.

”A proorocului Tău Amos pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Curăţindu-ţi prin Duhul inima cea strălucitoare de lumi-nă, Mărite Proorocule Amos, ai primit de sus harul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat: Acesta este Dumnezeul nostru şi nu se va adăuga altul către Dânsul.

Dumnezeiesc om al Mângâietorului te-ai arătat, povestind prin darurile Lui, cugetătorule de Dumnezeu, ca să arăţi vădirea lucrurilor celor nevădite şi luminezi pe cei ce cu credinţă aleargă către tine, mărite, Proorocule Amos Fericite, cerând de la Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului, alături de Îngerii păzitori și de Sfinții toți. Amin!”

VEZI ȘI: Rugăciune de mulțumire. Cele mai puternice rugăciuni de mulțumire

Rugăciunea pe care toți credincioșii trebuie să o rostească de Sfântul Petru și Pavel. Te scapă de necazuri

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