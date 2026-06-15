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Tragedie aviatică de proporții! 12 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 09:38
Tragedie aviatică de proporții! 12 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit
Sursa foto: captură video Aero in
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Un grav accident aviatic produs în Statele Unite a dus la pierderea a 12 vieți omenești, după prăbușirea unui avion utilizat pentru parașutism în apropierea aeroportului Butler Memorial, din zona Kansas City. Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de duminică, în jurul orei locale 11:30, și a implicat o aeronavă destinată zborurilor de agrement și lansărilor de parașutiști.

Aeronava, un model Pacific Aerospace P750 fabricat în 2010, era folosită frecvent în activități de parașutism datorită capacității sale de a opera pe piste scurte și a flexibilității în utilizare, inclusiv pentru transport de marfă în alte contexte. În momentul accidentului, la bord se aflau mai multe persoane care urmau să participe la o activitate de parașutism, alături de pilot.

12 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit

După impact, echipele de intervenție au ajuns rapid la locul evenimentului, fiind mobilizate forțe de poliție și unități ale șerifului din comitatele din zonă. La sosirea acestora, toate persoanele aflate în aeronavă au fost găsite fără viață. În total, au fost confirmate 12 decese, inclusiv cel al pilotului. Din cauza violenței impactului și a stării epavei, nu s-au mai putut aplica măsuri de salvare.

Zona accidentului a fost imediat izolată pentru a permite desfășurarea operațiunilor de investigare. Specialiști din aviație au început colectarea de probe, analizarea resturilor aeronavei și documentarea condițiilor în care s-a produs prăbușirea. Autoritățile americane competente în siguranța transporturilor, alături de agențiile federale de aviație, au fost implicate în deschiderea unei anchete oficiale pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Până în acest moment, nu au fost comunicate concluzii preliminare privind factorii care ar fi dus la pierderea controlului asupra aeronavei. Ancheta ia în considerare mai multe direcții posibile, inclusiv aspecte tehnice, condiții de zbor, întreținerea aparatului și eventuale erori umane, însă niciuna dintre ipoteze nu a fost confirmată oficial.

Aeronava implicată era considerată una potrivită pentru zboruri de acest tip, fiind utilizată pe scară largă în activități recreative și sportive. Tocmai de aceea, evenimentul a ridicat întrebări suplimentare în rândul specialiștilor din domeniul aviației, care încearcă să înțeleagă dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, o problemă operațională sau o combinație de factori neprevăzuți.

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