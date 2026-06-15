Cătălin Cazacu își deschide restaurant în Zanzibar! Bucătarul de la Pro TV care îi este partener de afaceri

Cătălin Cazacu începe un nou capitol în viața sa și intră în afaceri alături de chef Cătălin Scărlătescu. Invitat la Dan Capatos Show, acesta ne-a dezvăluit că lucrează la un proiect ambițios în Zanzibar, unde cei doi pregătesc deschiderea unui restaurant care promite să devină un punct de atracție pentru turiști. CANCAN.ro are toate detaliile!

Cătălin Cazacu a povestit că ideea colaborării cu Scărlătescu a venit natural și că proiectul este deja într-un stadiu avansat. Mai mult, inaugurarea ar putea avea loc chiar în această toamnă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie.”

Viitorul restaurant va avea și spații de cazare, iar Cazacu recunoaște că o parte dintre cheltuielile sale s-au redus datorită noii investiții. Mai mult, spune că atât el, cât și Scărlătescu vor petrece mult timp acolo.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam.”

Cazacu este convins că afacerea va avea un succes uriaș. Acesta spune că experiența acumulată în Zanzibar și cunoștințele lui Scărlătescu în gastronomie reprezintă combinația perfectă.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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