Cătălin Cazacu, mai îndrăgostit ca niciodată. Mesajul pentru Roxana a topit inimile fanilor

Cătălin Cazacu trăiește o perioadă plină de entuziasm. Sportivul este profund îndrăgostit de partenera sa, Roxana, iar acest lucru nu îl ascunde deloc. Recent, el a publicat un clip video cu tânăra și a ales să își exprime public sentimentele.

Cunoscut în showbizul românesc și apreciat de numeroase admiratoare, Cătălin Cazacu este, totuși, un bărbat „luat”. Relația lui cu Roxana Șerbănescu durează de o bună perioadă, iar cei doi par să fie într-o continuă armonie. Sunt pasionați de plimbările cu iahtul și profită de fiecare ocazie pentru a evada împreună.

Cătălin Cazacu, mai îndrăgostit ca niciodată

Sportivul a făcut un gest care a atras atenția multor femei. A filmat-o pe iubita lui în timpul unei ieșiri pe iaht și a publicat imaginile. Detaliul care i-a surprins pe urmăritori a fost sunetul ales pentru fundalul videoclipului.

Mesajul audio subliniază ideea că bunurile materiale nu au valoare în lipsa iubirii. Cătălin Cazacu își arată astfel aprecierea profundă pentru partenera sa.

„Poți să ai palat cu zece camere. Dacă nu ai o femeie bună, care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești doar un paznic la muzeu. Ea transformă zidurile în casă”, este mesajul care însoțește imaginile postate de sportiv.

Mesajul pentru Roxana a topit inimile fanilor

Într-un interviu acordat în trecut, Cătălin Cazacu a fost întrebat dacă ia în calcul căsătoria. Răspunsul său a fost unul plin de umor, dar a lăsat loc de interpretări. Sportivul a admis că nu exclude ideea, mai ales având în vedere vârsta la care a ajuns, și a precizat că, atunci când va lua o decizie, o va face publică.

„Ar fi și cazul, am imediat 40 de ani. Am fost la atâtea nunți… trebuie să-mi dea și mie bani înapoi cineva. Nu? Despre asta este vorba. Încă păstrez carnețelul, încă mai am de scris. Partea bună este că acum și prezint nunți, nu mai merg ca invitat. Și, la cele la care merg ca invitat, îmi scot pârleala prezentându-le, așa că sunt pe plus. Voi anunța cu proxima ocazie ce hotărâri îmi iau în viață”, a declarat Cătălin Cazacu.

CITEŞTE ŞI: Ella Vișan, replică surpriză în „triunghiul” cu Ema Oprișan: „Sunt o ispită”

Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025