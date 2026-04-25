Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025

Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată deschis despre ceea ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari în timpul filmărilor pentru Asia Express 2025, confirmând indirect zvonurile care au circulat încă de anul trecut.

Dezvăluirea a fost făcută în ultimul episod al podcastului „Colegi de Cameră”, realizat împreună cu Nelu Cortea, acolo unde comediantul a rememorat momentul petrecut în Vietnam și a oferit detalii care au clarificat situația.

Ce s-a întâmplat între Cătălin Bordea și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025

Olga Barcari a participat în Asia Express alături de Karmen Minune, formând una dintre echipele feminine ale sezonului. Pentru o singură etapă, producția i-a readus în competiție, ca invitați speciali, pe foștii câștigători Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Revederea dintre Bordea și Olga a atras imediat atenția echipei și a celorlalți concurenți, mai ales că cei doi avuseseră o relație după divorțul comediantului. Din primele momente, atmosfera dintre ei a părut încărcată, iar mulți au remarcat că între cei doi se reaprinsese o apropiere evidentă.

La un an de la acel episod, Bordea a decis să vorbească public despre ce s-a întâmplat în Vietnam, confirmând că între el și Olga a existat o tensiune afectivă reală. În discuția din podcast, el a descris începutul cursei și dinamica dintre ei, folosind un limbaj care a lăsat puține locuri pentru interpretări.

Cătălin Bordea a recunoscut abia acum

Mărturia lui a devenit rapid subiect de discuție, mai ales datorită felului direct în care a relatat momentul.

„Eu eram în Vietnam. Doar să fac o mică paranteză. Și în Vietnam de-abia începuse cursa și era așa o mică cățeleală cu o fată pe nume Olga. Și eu îi zic Olgăi, știi? Băi, Olga, tu ești de acord cu traseul ăsta, dacă vorbeam de traseu, traseul ăsta nostru cățelesc? Și a zis așa, zic, bă, vezi că asta nu o să se difuzeze acum, când tu ești așa. Poate peste șase luni se difuzează, când poate…”

Nelu Cortea a intervenit pentru a completa ideea, sugerând că Bordea încerca să explice schimbarea de atitudine care poate apărea într o astfel de situație.

„Adică tot ce vrei să spui e că oamenii care sunt de acord cu…”

Iar Bordea a continuat:

„cu ceva la început, adică până la… S-ar putea să nu… Știi”.

Deși Bordea nu a oferit detalii explicite despre natura exactă a relației lor în timpul filmărilor, tonul și formulările sale confirmă că între el și Olga a existat o apropiere reală, resimțită de amândoi.

