Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă

Răzvan Valentin, fostul iubit al lui Cati de la „Insula Iubirii”, apare din nou în atenția publicului după ce s-a filmat făcând grătar în casă, moment care a devenit rapid viral. Înregistrarea vine pe fondul interesului constant pentru parcursul lui după reality show, mai ales că relația lui cu Cati a fost una dintre cele mai controversate din sezonul 4.

Răzvan Valentin a devenit cunoscut publicului larg în sezonul 4 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a participat alături de Cati, partenera sa de atunci. Relația lor a atras atenția încă de la început, fiind marcată de tensiuni, gelozii și reproșuri, iar parcursul lor în Thailanda a fost unul plin de momente controversate.

Cati, uite ce bucătar ai pierdut!

În perioada difuzării, Răzvan se prezenta ca un bărbat autoritar, iar dinamica dintre el și Cati a generat numeroase reacții în rândul telespectatorilor. În final, cei doi au decis să nu mai formeze un cuplu, însă, odată întorși în țară, au mai încercat o împăcare, fără succes. Ulterior, drumurile lor s-au separat definitiv, iar fiecare și-a continuat viața pe cont propriu.

După terminarea emisiunii, Răzvan a rămas o figură urmărită în mediul online, chiar dacă nu a mai expus atât de mult din viața sa personală. Deşi nu și-a afișat un loc de muncă stabil pe rețelele sociale, acesta a lucrat în trecut într o benzinărie, declarând că nu îi este rușine să muncească cinstit.

Deși nu a mai avut o relație de durată după despărțirea de Cati, Răzvan a continuat să fie prezent în atenția publicului prin apariții ocazionale și postări virale. În contrast, Cati și-a refăcut viața, fiind chiar cerută în căsătorie.

Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă

Recent, Răzvan a revenit în atenție printr-un videoclip în care le arată urmăritorilor cum să facă grătar în casă atunci când vremea este urâtă. În filmare, el apare relaxat, glumeț și prietenos, adresându-se direct „băieților” care îl urmăresc.

Mesajul său a devenit rapid viral datorită stilului său caracteristic:

„Hai noroc la băieți, vă pupă Răzvănelul vostru. Bă fraţilor, când aveți chef de un grătar și plouă afară sau e urât, frăţiorul vostru vă-nvață să faceți… Uitați aici. Avem aici o ceafă, ceva pui, cârnăciori, mai punem aici pe el doi, trei dovlecei. Da? Dăm și cu putină sare. Fratele vostru, vă învață să faceți grătar în casă. Care vreți să faceți un grătar în casă, vă recomand cu mare încredere. Aici avem un ardei umplut cu brânzică. Vă pupă fratele vostru și când nu aveți chef de grătar afară că plouă, vă recomand asta.”

Clipul a fost distribuit masiv, iar reacțiile au variat de la amuzament la nostalgie, mulți amintindu-și de aparițiile sale din perioada „Insula Iubirii”.

