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Motivul pentru care Marina Dina a lipsit de la marea finală Survivor: „Mi-a spus niște lucruri neadevărate”

De: Carmen Gone 11/06/2026 | 17:52
Motivul pentru care Marina Dina a lipsit de la marea finală Survivor: Mi-a spus niște lucruri neadevărate
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Finala Survivor câștigată de Gabriel Tamaș, a adus emoții, reveniri spectaculoase și momente de nostalgie pentru foștii concurenți care s-au întors în Republica Dominicană pentru a-și susține colegii. Totuși, printre cei absenți s-a numărat și Marina Dina, una dintre fostele Faimoase, iar lipsa ei nu a trecut neobservată. CANCAN.RO a aflat motivul direct de la ea.

Călin Donca, Iustin Hvnds și Marina Dina nu au fost prezenți în marea finală Survivor 2026, pentru a-i susține pe colegi. Dacă Călin Donca a părăsit competiția din motive medicale și nu a mai acceptat să se întoarcă din cauza afacerilor de care se ocupă, mulți s-au întrebat și unde a fost Marina Dina la finala câștigată de Gabriel Tamaș. CANCAN.RO a aflat chiar de la fosta concurentă motivul pentru care nu a ajuns în Republica Dominicană.

Marina Dina, despre motivul pentru care a lipsit de la finala Survivor

Motivul pentru care Marina Dina a lipsit de la finala Survior

Fosta concurentă a lămurit absența ei de la finala Survivor, dar a vorbit și despre conflictul cu inflencerița Larisa Uță, care a ținut mult timp primele pagini ale tabloidelor. Fosta Faimoasă susține că absența ei nu a avut nicio legătură cu o decizie personală sau cu vreo refuzare a participării, ci pur și simplu nu s-a aflat pe lista celor contactați de producție pentru marea finală.

Nu am fost toți invitați să participăm la finală. Cred că au ales, nu știu, în funcție de ce au ales, dar eu nu. Nu am fost chemată înapoi pentru finală. Au fost invitați o parte dintre concurenți, iar eu nu mă aflam printre ei, a declarat Marina Dina pentru CANCAN.RO

Concurenții din echipa Faimoșilor

Marina Dina: „ Am ales să trec peste”

În spațiul public au apărut imediat întrebări dacă absența Marinei Dina ar avea legătură cu tensiunile din competiție, mai exact conflictul cu Larisa Uță, unul dintre subiectele fierbinți ale sezonului, cel în care fosta soție a lui Alin Oprea îl acuza pe Călin Donca că între el și Marina Dina ar fi mai mult decât o prietenie.

În timpul show-ului, relația dintre cele două Faimoase a fost marcată de discuții aprinse și poziții diferite în cadrul echipei, iar telespectatorii au observat clar că între ele nu a existat o conexiune apropiată în tabără.

Întrebată dacă acest lucru a influențat absența sa, Marina a negat orice legătură și a dat vina strict pe selecția producției.

Nu, eu n-am mai discutat, îți dai seama, cu Larisa după… Mă rog, nu m-am certat, că în general nu mă cert cu nimeni. Ea mi-a spus niște lucruri neadevărate, eu am ales să trec peste, a dezvăluit Marina Dina pentru CANCAN.RO

Marina Dina la Survivor

Gabriel Tamaș, câștigător fără surprize

Despre finala în sine, Marina Dina spune că rezultatul nu a surprins-o deloc. Din punctul ei de vedere, Gabriel Tamaș era favorit încă din competiție.

Mă așteptam să câștige Gabi, a fost drept. Era, din punctul meu de vedere, cel mai bun. El e sportiv de performanță, a fost foarte ok cu noi colegii și în trib și pe traseu. Ne-a demonstrat de fiecare dată că își merită locul acolo, locul întâi, a declarat Marina Dina pentru CANCAN.RO

Astfel, misterul absenței Marinei Dina de la marea finală Survivor România a fost elucidat. Fosta Faimoasă susține că nu a refuzat invitația și nici nu a ales să stea departe de eveniment, ci pur și simplu nu s-a aflat pe lista concurenților invitați să revină în Republica Dominicană pentru ultimul act al competiției.

NU RATA – Ce afecțiune a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”

Marina Dina, întâlnire discretă cu un tânăr musculos care a pus-o serios pe gânduri. După eliminarea din Survivor, fosta asistentă TV pare implicată într-o nouă poveste

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